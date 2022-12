Apollo Crews revela cómo se dio su traspaso a NXT

En junio de 2022, Apollo Crews volvió a NXT después de un tiempo sin hacer demasiado en el elenco principal de WWE. A pesar de haber logrado el Campeonato Intercontinental en el 2021, sus acciones cayeron drásticamente cuando lo perdió, a pesar de haberse renovado con su personaje de «Príncipe nigeriano». Su llegada a WWE RAW no cambió su destino y pronto desaparecería de las pantallas hasta que decidió renovar su carrera en la marca de desarrollo. Allí no le ha estado yendo mal y cabe mencionarse que oficialmente es una Superestrella de la misma, y que Shawn Michaels no lo va a dejar ir, luego de que el sábado en NXT Deadline estuvo luchando por el campeonato máximo contra Bron Breakker. Si bien no ganó el combate, pero impresionó gratamente.

► Apollo Crews pidió el cambio a NXT

Durante una entrevista reciente con Nick Hausman de Wrestling Inc., el ex campeón intercontiental explicó cómo se concretó su regreso a la tercera marca. Crews dijo que sintió que necesitaba un cambio y que no quería seguir relegado con apariciones en WWE Main Event.

«Era algo que había pedido hacer, porque estábamos haciendo el personaje nigeriano, y había ido muy bien por un tiempo. Después de un tiempo noté que mi personaje se volvió obsoleto y ya no quería estar simplemente haciendo ‘Main Event’.».

Con esos factores combinados, Apollo Crews planteó su idea de volver a NXT, donde tenía cuentas pendientes y a la vez, buscaría renovar su personaje. Evidentemente, su idea fue aprobada por el alto mando y ha tenido mayor protagonismo allí, incluso antes de insertarse en la rivalidad con Bron Breakker por el Campeonato NXT.

«Desde mi regreso, los espectadores están viendo un lado mío que debería haberse mostrado durante todos esos años cuando debuté originalmente»