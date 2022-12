Unas cuantas horas atrás, Bobby Lashley enfrentó a Seth Rollins en un combate para determinar al nuevo contendiente al Campeonato de Estados Unidos de Austin Theory después de que ambos perdieran ante él en Survivor Series WarGames. Todo iba con normalidad hasta que una mala caída de réferi fuera de cuadrilátero provocó que «El Todopoderoso» no lograra la cuenta de tres sobre «El Visionario». Y cuando quiso atacarlo de nuevo fue contrarrestado y finalmente derrotado. Lashley no se tomó nada bien perder e increpó al árbitro. Tuvo que aparecer otro para intentar calmar las cosas pero el luchador lo golpeó. Ante esa situación, entró en escena Adam Pearce, quien, después de no poder razonar con él, lo despidió de Raw.

► Así se fue Bobby Lashley del edificio

El segmento terminó con un Bobby Lashley confuso viendo como el Gerente General abandonaba el escenario después de despedirlo. Pero posteriormente el que fuera Campeón WWE tuvo que abandonar el edificio antes de tiempo ya que no tenía sentido quedarse más ya que ya no trabaja en la marca roja. Aunque veremos cómo se aclara esto la próxima semana. Mientras tanto, vemos a continuación cómo el «All Mighty» abandonó el Fiserv Forum, lugar donde se hizo el show, en Milwaukee, Wisconsin, mientras Byron Saxton intentaba conocer sus pensamientos. Lashley no contestó a nada, simplemente tomó sus cosas y se fue. Ni siquiera pidió hablar de nuevo con Adam Pearce o con otra figura de autoridad.

Moments after #WWERaw ended in controversy with @ScrapDaddyAP apparently firing @fightbobby, @ByronSaxton attempts to get a word with both the WWE Official and #TheAllMighty. 👀 pic.twitter.com/EnIn3pCAIB — WWE (@WWE) December 13, 2022

Es interesante lo que está pasando con Bobby Lashley tanto si encuentra la manera de quedarse en Raw como si se va a SmackDown. Y todavía lo sería más si acaba en NXT. Esto último es pura especulación pero ahora que tantas Superestrellas del elenco principal están probando las mieles de la marca amarilla, ¿por qué no?