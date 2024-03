Becky Lynch: «Estoy más cerca del final que del principio»

Becky Lynch es indudablemente una de las protagonistas de los últimos días en lo relativo a WWE. Desde sus palabras sobre las acusaciones contra Vince McMahon hasta su comparación entre el antiguo mandamás y Triple H pasando por sus comentarios sobre la rivalidad de Seth Rollins con The Rock, su revelación de que temió que la compañía la despidiera en 2020, su opinión sobre el contrato de Mercedes Moné con AEW, o su explicación de la relación que tiene con Charlotte Flair.

► El presente de Becky Lynch

En esta ocasión nos ocupamos de su presente en la lucha libre profesional haciéndonos eco de su respuesta cuando en Mythical Kitchen’s Last Meal -estuvo en el programa para promocionar su libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’, lo cual es una muestra de lo mucho que ha vivido con solo 37 años- le preguntaron acerca de qué sigue para ella mientras acaba de lanzar la autobiografía así como también se prepara para luchar por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40.

«Más allá de la lucha libre, supongo que la lucha siempre estará en mi corazón y en mi sangre. Se metió en mi corriente sanguínea temprano y no pudo deshacerse de mí. Entonces tienes que empezar a mirar qué hay al otro lado. Estoy más cerca del final que del principio, pero aún queda mucho en el tanque. ¿Cuáles son esos sueños más allá de eso? Tengo algunos, pero mi papá siempre dijo: ‘Si hablas demasiado sobre ellos, se pierden en el viento'».

«The Man» comenzó su carrera profesional en 2004 bajo el nombre de Komeera en la NWA en su país natal, Irlanda.

20 años después es una de las luchadoras más grandes del mundo.

¿Ganará el título en «The Grandest Stage of Them All»? Si no lo hace, ¿qué te gustaría que siguiera para ella en WWE?