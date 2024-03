Becky Lynch temió que WWE la despidiera en 2020

Becky Lynch anunció que estaba embarazada en mayo de 2020, poco después de haberse convertido en Campeona Raw en WrestleMania 36. Entonces, no dejó vacante el título sino que se lo dio a Asuka para ella tomarse un prolongado descanso durante el cual enfocarse en su maternidad. Roux, la hija que tiene con Seth Rollins, nació en diciembre del mismo año. 15 meses después de alejarse de WWE, «The Man» volvió durante SummerSlam 2021 para ganar el Campeonato Femenil SmackDown.

In an emotional start to #WWERaw, @BeckyLynchWWE revealed she is pregnant and @WWEAsuka received a gift as well, the Raw #WomensChampionship! pic.twitter.com/y4ghQphFkq

— WWE (@WWE) May 13, 2020