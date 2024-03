En la más reciente edición de Monday Night Raw, Seth «Freaking» Rollins, Drew McIntyre y CM Punk se dijeron un montón de cosas nada amables.

En medio de tantos apuntes ácidos, Punk le preguntó a McIntyre por quién lo eligió, que se atreviera a nombrarlo.

Para el que no sepa, McIntyre fue introducido televisivamente por Vince McMahon en persona bajo el mote del «Choosen One», en nuestro querido español: «El elegido».

No está demás aclarar que McMahon está vetado de la WWE y no se le menciona de ninguna manera.

Por eso, no es de extrañar que se genere interés sobre la reacción detrás de cámaras de la compañía por su mención durante el segmento de Raw del 25 de marzo.

El reporte ha llegado.

De acuerdo al informe de PWInsider Elite, tienen detalles de lo que pasó tras bambalinas.

«La línea causó un silencio tras bastidores ya que la gente estaba sorprendida al escuchar una referencia a McMahon. Sin embargo, una vez que el impacto inicial se disipó, no hubo consecuencias ni tensiones hacia Punk por la referencia»

Drew McIntyre disse que ele é o Chosen One, mas o CM Punk respondeu assim, tentando fazer ele citar o Vince.

Os 3 adms aqui do portal riram com esse belo momento de comédia do Punk no #WWERaw pic.twitter.com/6zWXvh2UYe

— Portal PWBR (@pwbrportal) March 26, 2024