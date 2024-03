Bully Ray: «La Attitude Era de WWE es mucho más grande que esta era»

Para Bully Ray, recordado luchador del pasado, con gran presencia en ECW y en WWE, desde que era WWF, y en la Attitude Era, no hay nada que iguale, precisamente, a esa Era de la Actitud. Así lo reveló Ray en una reciente aparición como panelista en el programa de radio Busted Open Radio, de la emisora Sirius XM.

Allí, Ray cree que The Rock está opacando a las actuales estrellas de WWE, pero no en una mala manera, sino debido a su gran poder con los fans y su llamativo personaje. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Para Bully Ray, la Attitude Era es mucho más grande que la Era PG y que todas las eras de WWE

Bully Ray: «Cuando tienes a The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins allí al mismo tiempo, realmente puedes ver y entender cuánto más grande fue la ‘Era de la Actitud’ que esta era. Y no estoy hablando solo de generar dinero, porque esta era en realidad está generando más dinero que la ‘Era de la Actitud’, pero no tiene la superestrella más grande que la vida».



Mark Henry: «Los luchadores de la WWE de hoy están limitados por el hecho de que tienen que mantener la clasificación PG en televisión. Mientras tanto, se informa que The Rock ha tenido más margen de maniobra por parte de la WWE y las cadenas de televisión para sus palabras y acciones».



Ray: «Discrepo, sin embargo, el problema es más bien una cuestión de estrellato. Cuando pones a The Rock junto a Roman, que es la mayor estrella de la WWE en este momento, para mí, es como la noche y el día… Desde un punto de vista de estatura, desde un punto de vista de comportamiento, desde el simple punto de vista del personaje».

«Lo que yo creo es que las estrellas de la lucha libre de los años 90 simplemente tenían personalidades más grandes en comparación con los luchadores modernos, mira a «Stone Cold» Steve Austin y Triple H además de The Rock. Si bien Reigns es un tipo grande, pierde su brillo cuando está en el ring con su primo».