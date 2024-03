Una de las mejores noticias para Revolution Pro Wrestling (RevPro) en los últimos años, obviando el final de la pandemia, es el presumible establecimiento de AEW sobre la industria luchística.

Gracias a esa política de puertas abiertas practicada por Tony Khan, RevPro ha sido la promotora europea que más titulares «mainstream» ha protagonizado recientemente. Como cuando Chris Jericho hizo una aparición en el show por su 11 aniversario, 24 horas antes de All In London, cita donde además tuvo un pequeño rol Michael Oku, actual Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo.

O como cuando Orange Cassidy, el pasado mes, igualmente se dejó ver sin anuncio previo por High Stakes e incluso defendió allí el Campeonato Internacional AEW, en un evento que albergó el último combate «indie» de Will Ospreay (por ahora) antes de debutar con la casa Élite, y donde estuvo presente Tony Khan.

Este verano habrá segunda edición de All In London, y también nuevo aniversario de RevPro, por lo que podríamos esperar alguna sorpresa que ponga de manifiesto la buena sintonía entre ambas empresas.

Y mediante reciente entrevista en el podcast ‘Hitting The Turnbuckle’, Andy Quildan, promotor de RevPro, confirma que esta y AEW sostienen una relación muy sana. Tras revelar que fue idea de Tony Khan aquella implicación competitiva de Orange Cassidy, Quildan dedica un interesante elogio a Khan, del que resalta su condición de «mark» como adjetivo positivo, no peyorativo.

«Es casi un soplo de aire fresco en la industria de la lucha libre profesional. A menudo te encuentras con personas que se lo guardan todo para ellas, que no ven el beneficio de que haya gente creciendo a su alrededor y no tienen interés en ello. Así que te saludan con una mano y con la otra te apuñalan por la espalda… Está bastante documentado, no hace falta dar nombres.

«Lo que puedo decir de Tony Khan es que es un fan de la lucha libre. Me hace gracia cuando la gente lo critica, y mira, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y por supuesto, puedes criticar el producto. Pero criticar sus intenciones es algo que me provoca risa, porque al fin y al cabo es un fan de la lucha libre como cualquiera de nosotros y sabe respetar lo que hacen otros productos y lo que estos ofrecen».