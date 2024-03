Resultados RevPro Live In London 83 | Nuevo campeón crucero

Quedó atrás el indeleble High Stakes y ahora, RevPro se encamina hacia otra de sus citas más atractivas del calendario, Revolution Rumble. Pero antes, la promotora de Andy Quildan presentó un nuevo Live In London este pasado domingo, donde se produjo importante cambio titular: Jordon Breaks coronándose Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro al vencer a Leon Slater.

Fue interesante esta cita para los seguidores españoles, pues Slater y Breaks son dos de los jóvenes más talentosos del panorama británico que formarán parte del debut de RevPro sobre el país ibérico el próximo mes (en conjunción con Lucha Libre Barcelona). Parece pues que tal cita podría presentar una defensa del título que hoy ostenta Breaks.

Un merecido premio a la ascendente trayectoria de Breaks, cuyo estilo nos retrotrae al de figuras del pasado como Johnny Saint o del presente como Zack Sabre Jr. Si Breaks logra mantener su presencia en la escena, su salto a una gran promotora (personalmente, espero que NJPW) se antoja cuestión de tiempo.

Desde el 229 The Venue de Londres (Inglaterra), RevPro Live In London 83 dejó los siguientes resultados.

The moment @JordonBreaks won’t be forgetting anytime soon.



Defeating @LEONSLATER_ to win the @RevProUK Undisputed Cruiserweight Championship. pic.twitter.com/APiXL65oyg