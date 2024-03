Sean O’Malley está listo para luchar contra cualquiera que la UFC le lance el sábado.

A pocos días de su primera defensa del título en el evento estelar del UFC 299, el único objetivo de O’Malley sigue siendo Marlon Vera, pero Merab Dvalishvili está listo para llegar a Miami el miércoles para servir como luchador de reserva en caso de que ocurra un desastre. Dvalishvili lleva apenas unas semanas tras una dominante victoria sobre el ex campeón de dos divisiones de la UFC Henry Cejudo, que le convirtió en el nuevo aspirante número 1 de la división de peso gallo.

A pesar de que el estilo de Dvalishvili es muy diferente al de Vera, O’Malley promete que no pestañeará si tiene que enfrentarse a Dvalishvili con poca antelación.

«Cien por cien [pelearé con él el sábado]«, dijo O’Malley durante el día de medios del UFC 299. «Sí, al cien por cien».

Incluso antes de que Dvalishvili se asegurara una victoria sobre Cejudo, podría haber encajado fácilmente como el próximo oponente de O’Malley, sin embargo, la promoción optó por dar la oportunidad del título a Vera en su lugar.

O’Malley dio crédito a Dvalishvili por el trabajo bien hecho en su reciente pelea, pero todavía no está listo para consolidarlo plenamente como la próxima persona en la línea del título.

«Él también tuvo una gran actuación», dijo O’Malley sobre la victoria de Dvalishvili. «Henry no estuvo genial ni mucho menos, pero Merab hizo lo que sabe hacer. Casi le noquean y luego gana. Fue impresionante. Muy bien podría ser el siguiente. Me gusta tener mis opciones abiertas. Podría ser [el siguiente]».

Tras la victoria de Dvalishvili, Cejudo insinuó inicialmente su retirada, pero finalmente decidió volver a competir porque no quería que su carrera terminara con esa nota amarga.

O’Malley se ha enfrentado a Cejudo durante años, pero el actual campeón del peso gallo de la UFC no le guarda rencor. Cuando se trata de volver a pelear, O’Malley no está seguro de que sea la mejor idea para Cejudo después de sufrir derrotas consecutivas, pero no le dirá a nadie que dé por terminada su carrera.

«No quiero darle una patada cuando está en el suelo«, dijo O’Malley sobre Cejudo. «No lo está haciendo demasiado bien. No se le veía nada bien. No le recomendaría [volver a pelear], pero es su vida elegir lo que hace con ella.»

En cuanto al emparejamiento estilístico con Dvalishvili en una pelea potencial, O’Malley en realidad sentía como si el compañero de equipo y amigo cercano de Dvalishvili, el ex campeón de UFC Aljamain Sterling, iba a servir como un obstáculo más grande para él antes de que se emparejaran el pasado mes de agosto.

Aquella noche, O’Malley desmanteló a Sterling en dos asaltos antes de anotar un nocaut para reclamar el título del peso gallo y convertirse en campeón de la UFC. Dicho esto, O’Malley no está viendo a Dvalishvili como una pelea fácil de la misma manera que no está mirando más allá de Vera el sábado.

«Pensé que Aljamain Sterling era el rival más difícil para mí en la división y le apagué las luces en dos asaltos», dijo O’Malley. «Creo que Merab está ahí arriba. Todos los que están entre los 10 primeros, ninguno es una pelea fácil. Chito no es una pelea fácil. Merab es una pelea difícil. Chito es un combate difícil. [Ilia Topuria] es un combate difícil. Todos son combates duros».

Ya sea Dvalishvili el próximo o cualquier otro, O’Malley planea retener su título y convertirse en un campeón de largo reinado en la UFC, pero no se está adelantando demasiado todavía.

Idealmente, a O’Malley le encantaría convertirse en uno de los luchadores más dominantes del planeta, pero no puede correr hacia una segunda defensa del título hasta que pase por encima de Vera.

«Ahora mismo sólo sigo la corriente», dijo O’Malley. «He aprendido de primera mano cuando luché contra Chito la primera vez que cualquier cosa puede pasar. Siempre lo supe, pero nunca me había pasado nada real. Todo puede pasar, no miro más allá de él, pero por diversión, ¿quieres decir qué pasará en los próximos 5, 10 años? Me encantaría no perder nunca. Seguir la corriente».