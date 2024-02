Sabe AEW que tejer buenas relaciones con promotoras británicas resulta hoy clave a la hora de internacionalizar su producto, considerando que en esta escena está hoy el gran mercado de la industria luchística.

Y es que además de PROGRESS, donde Anthony Ogogo parece por fin hacerse un hueco, y con la que sugirió un «crossover» el pasado abril, ahora AEW muestra mayor cercanía con RevPro (quien a su vez es socia de NJPW), luego de la aparición de Chris Jericho en el último show de aniversario de la compañía inglesa, la de Orange Cassidy en High Stakes 2024 y la de Tony Khan en el mismo show para presenciar el adiós de Will Ospreay a la escena independiente.

Bajo tal coyuntura, RevPro ha anunciado un primer nombre para su próxima edición del evento Epic Encounter, que tendrá lugar el sábado 20 de abril: Santana.

El neoyorquino, quien sigue siendo «All Elite», no compite allí desde el pasado octubre, muy perjudicado por el fin de su dupla con Ortiz debido a problemas personales entre ambos. Durante los últimos meses, Santana ha luchado en las ligas alternativas, y actualmente porta el título mundial de House Of Glory.

BREAKING: Mike Santana will be joining us for an EPIC ENCOUNTER when we return to the Gordon Craig Theatre, Stevenage on Saturday April 20th

GET YOUR TICKETS NOW: https://t.co/ohZedO8pCH pic.twitter.com/tCdz6geG4s

— Revolution Pro (@RevProUK) February 27, 2024