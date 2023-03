Bayley echa de menos a su amiga Mercedes Moné y espera que algún día vuelva a la WWE. La líder de Damage CTRL estuvo hablando de ello recientemente en Ringer Wrestling Show, mientras ‘The CEO’ sigue reinando como Campeona IWGP y viviendo su aventura luchística en Japón.

> Bayley reflexiona sobre Mercedes Moné

“Le estaba enviando un mensaje de texto hoy o ayer y le dije: ‘Extraño tenerte aquí’. La extraño en este ambiente. La extraño por el espectáculo más grande del año. Ella es de quien me alimento en busca de inspiración o ideas o (alguien) con quien desahogarme. Sé que puedo confiar más en ella. Al mismo tiempo, lo que está haciendo, está labrando un nuevo camino, está siguiendo sus sueños más locos, lo está haciendo literalmente sola. No tienes el estandarte de la WWE detrás de ti. Está haciendo todo lo que siempre quiso, con tanto éxito. Para mí, eso es inspirador.

“Si ella puede hacer eso sola, puedo estar aquí sin ella y estaré bien. Empiezas a sentir lástima por ti misma. ‘La necesito, tengo ideas y no sé con quién hablar’. No estaría en esta posición si no fuera por ella. Verla hacer todo eso y verla tan feliz, y ella está tan feliz por mí. De una manera extraña, desearía que ella estuviera en este combate porque su sueño ha sido luchar con Trish Stratus, y es posible que lo consiga algún día. Estoy como: ‘Te quiero aquí’. Ella dice: ‘Esto es lo más genial de la historia. Es uno de los combate más grandes de tu carrera, si no el más grande’. Ella está ahí para mí y yo estoy ahí para ella y es lo mejor.

“Siempre espero que regrese. Si lo hace o no, está bien. Lo que sea que la haga feliz. Creo que definitivamente le está mostrando a la gente que hay más y que hay otras maneras. Si te despiden, hay hay mucho más que puedes hacer. Puedes ir por otros caminos y tener éxito y estar en toda la lucha libre, a nivel mundial, y mostrarle a las personas que no son contratadas durante las pruebas que ‘puedes ir allí y aún así tener éxito y tener increíbles combates’. Si WWE no es lo tuyo, puedes ir allí y hacer eso. Ella les está mostrando que está bien y que no tienes que estar en un lugar para sentir que has tenido éxito. Ella está haciendo mucho”.

