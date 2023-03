Top Dolla aún no se recuperó del error en SmackDown

Durante el SmackDown del 16 de diciembre de 2022, Hit Row ganó una triple amenaza ante Viking Raiders y Legado del Fantasma para luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE ante The Usos. Pero lo que más llamó la atención del combate no fue su victoria sino un error que cometió Top Dolla al intentar lanzarse fuera del encordado realizando un tope. El luchador quedó a medio camino y se chocó con las cuerdas, dando un peligroso giro en su propio eje que casi hace que se golpee la cabeza y quede noqueado.

> Top Dollas aún no se recuperó

“Gracias, Dios. Una de las piernas cedió en el salto, pero estoy bien, afortunadamente. Ya me revisaron”. Dolla dijo posteriormente que se encontraba bien. No obstante, más recientemente, hablando con Kay Adams en Up & Adams, dijo que todavía se está recuperando. Esto, cabe mencionarse, de camino a que esta noche participe en la batalla real en homenaje a André el Gigante que se llevará a cabo en el programa de la marca azul previo a WrestleMania 39.

“Fui a hacer un tope una vez y mi pierna estaba como: ‘No puedes hacerlo, grandullón’. Me quedé atrapado en la cuerda superior. Sucede, es la televisión en vivo, pero tienes que seguir adelante. Todavía me estoy recuperando, mi pierna todavía se está recuperando de eso, y eso fue hace meses. Todavía tienes que seguir adelante”.

