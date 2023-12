Baron Corbin y Taylor Swift se divierten en juego de la NFL

Sin duda alguna, a sus 39 años de edad, la Superestrella WWE, Baron Corbin, está viviendo un gran momento en su vida. No solamente revitalizó su personaje en NXT, sino que fuera de las cámaras, ha ganado hasta medallas de oro en Jiu-Jitsu.

Y ahora, se pudo saber que se codeó el día de hoy con Taylor Swift, una de las cantantes más famosas y reconocidas a nivel mundial, que hace muy poco también logró revitalizar su carrera en el mundo entero, cantando nuevas versiones de sus antiguos éxitos.

Corbin se tomó una foto con Swift hoy durante el partido de la NFL en la que los Kansas City Chiefs, equipo al que apoyaban, cayó ante los Buffalo Bills. Swift estaba entre el público pues su novio, Travis Kelce, juega en los Chiefs. Y Corbin no desaprovechó la oportunidad para tomarse una foto con ella.

Misma que fue comentada de forma hilarante por Pat McAfee, quien lo venció en SummerSlam 2022, de la siguiente manera:

From “Bum Ass Corbin” to hanging with billionaires in suites..

What a come up https://t.co/BoBVSfQp43

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) December 11, 2023