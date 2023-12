Bryan Danielson habla tras su derrota ante Andrade en Collision

El pasado sábado en Collision, Bryan Danielson y Andrade el ídolo nos dieron una tremenda lucha en el evento estelar. Esto como parte de la Liga Azul del torneo Continental Classic. Andrade desde muy temprano en la lucha se dedicó a lastimar el ojo de Danielson, que hacía poco había sido sometido a cirugía, y a punta de codazos y otros fuertes golpes, lo dejó sangrando y bastante herido.

Finalmente, Andrade le aplicó su Hammerlock DDT y se llevó la victoria, dejando a Danielson con tres puntos y consiguiendo él seis puntos en este torneo. Tras el combate, una cámara entrevistó a Danielson y estas fueron sus palabras tras esta dura derrota, en donde realmente fue dominado por el mexicano:

► Bryan Danielson reacciona a su derrota ante Andrade

«¿Preguntas por mi tranquilidad mental? ¿Una derrota difícil? He perdido mucho en mi carrera. Cuando dices difícil, no entiendo de qué estás hablando. Porque estar allí afuera, con alguien apuntando a mi hueso orbital fracturado, eso no me parece difícil. Eso me hace sentir vivo.

«Así que cuando vuelvo aquí, medito y lo sello mientras él fisgonea alrededor de mi ojo, y ni siquiera me ves parpadear. A veces mi esposa dice que piensa que amo esto demasiado. ¿Lo amo demasiado? Ruego que mi hija, que mi hijo encuentren algo en sus vidas que amen tanto como yo amo esto.»

EXCLUSIVE: Following his #AEWContinentalClassic Blue League match against Andrade El Idolo on #AEWCollision, @bryandanielson gives an update on his current status. pic.twitter.com/W5O32oHQVl — All Elite Wrestling (@AEW) December 10, 2023