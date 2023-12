Johnny Gargano rompió guitarra de los Jacksonville Jaguars

El talentosos luchador de WWE, Johnny Gargano, fue invitado especial de los Cleveland Browns aa su partido de la NFL de esta tarde, en donde resultaron vencedores ante los Jacksonville Jaguars.Lo curioso del caso es que Gargano, que es visto como un héroe local en su natal Cleveland, Ohio, apareció antes del partido y entretuvo a los aficionados.

De hecho, lo hizo de una forma muy curiosa: rompió una guitarra eléctrica que estaba estilizada con los colores y el logo de los Jacksonville Jaguars, y es que esto es representativo, dado que Shahid Khan y su hijo Tony Khan, dueños de AEW, empresa rival de WWE, son también los dueños de los Jacksonville Jaguars.

De hecho, Khan trababa también actualmente y desde hace ya varios años, como Director de Estrategia Deportiva y Analista de Datos para los partidos de fútbol americano de los Jacksonville Jaguars. Al final, los Cleveland Browns se llevaron la victoria con un marcador final de 31 a 27.

Cleveland’s own Johnny Gargano had this crowd rockin' with his guitar smash! 🎸💥@JohnnyGargano | @WWE pic.twitter.com/bnZ7bYhPIF

— Cleveland Browns (@Browns) December 10, 2023