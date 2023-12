DIY vencieron a Imperium en el episodio más reciente de WWE RAW en lo que sería el final de su rivalidad. ¿Qué seguirá para Johnny Gargano y Tommaso Ciampa? Todavía no se sabe, pero Johnny Wrestling cree que ambos están iniciando algo especial, como señala en Raw Exclusive. Esta victoria podría acercarlos al Campeonato Indiscutible de Parejas. Aunque los retadores actuales con The Creed Brothers, quizá sean los siguientes.

EXCLUSIVE: #DIY takes a trip down memory lane, but @JohnnyGargano & @CiampaWWE also have some clever ideas for the future!#WWERaw pic.twitter.com/HgbkF22add

— WWE (@WWE) December 5, 2023