Eddie Kington va por el Continental Classic: «Nada qué perder»

Eddie Kingston expone sus dos títulos, el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH y el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG, en el Torneo Continental Classic de AEW, sin embargo, las cosas empezaron muy mal apra él, pues Brody King y Bryan Danielson lo vencieron en las dos primeras luchas del torneo.

No fue sino ahsta el pasado sábado, en Collision, que pudo obtener sus primeros tres puntos al vencer a Claudio Castagnoli, a quien meses antes ya había logrado derrotar para quitarle el título máximo de Ring of Honor. Tras la contienda, una cámara exlusiva de AEW logró unas impactantes declaraciones de Kingston, quien aseguró que va a remontar el torneo y a ganar. Estas fueron sus palabras:

«Vencer a Claudio no significa nada. Son solo tres puntos. Hablemos como es. Estoy 1-2, una victoria, dos derrotas. Tengo que seguir adelante. ¿Sabes qué es gracioso? No me importa quién sigue. Sé que es García y Andrade. Eso es todo, ¿verdad? Solo quedan dos más. Tengo que ganar esos. No puedo perder ninguno.

«Así que tengo que apurarme y recuperarme, ponerme más de esos artilugios de ventosas en la espalda. Tal vez hacer que mi cuello se ajuste un poco más. Luego voy a fastidiar a más gente, como te dije antes. ¿Sabes qué? Como le dije a Claudio, a García, a Andrade, quien sea que venga después, no me importa. No tienes a nadie más a quien culpar que a Bryan Danielson. Recuérdalo».

