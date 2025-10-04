Bandido retiene el Campeonato Mundial de ROH contra Hechicero

La Arena México se vistió de gala para presenciar una noche inolvidable. En el evento estelar del Viernes Espectacular del CMLL, Bandido defendió exitosamente el Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) frente a un aguerrido Hechicero, en una revancha muy intensa y que reafirmó la solidez de la alianza entre CMLL, AEW y ROH.

► Un duelo técnico y emocionante entre Hechicero y Bandido

El combate, de poco más de 22 minutos, fue una exhibición de talento y corazón. Bandido, y actual estrella de AEW, llegaba a su sexta defensa titular del año luego de haber vencido previamente a Hechicero en el evento Death Before Dishonor de agosto, considerado uno de los mejores encuentros de 2025.

Desde el inicio, el miembro de la Familia Don Callis impuso su dominio con su característico estilo técnico y agresivo, castigando a su rival con suplexes y sumisiones, incluida su temida “Pulpo Guillotina”. El público se dividió en cánticos en apoyo entre ambos luchadores.

► Bandido demuestra por qué es “El Hombre Más Buscado”

En la recta final, Hechicero estuvo cerca de la victoria tras aplicar su devastador “Hechicero Driver”, pero el campeón logró sobrevivir y responder con su espectacular “21 Inmortal”, un cutter desde la tercera cuerda que selló la cuenta de tres. La Arena México estalló en aplausos mientras confeti dorado cubría el ring y Bandido alzaba el cinturón con orgullo.

“Hechicero es un guerrero, pero este título es mío y de México. ¡Siguiente desafío!”, declaró el monarca mundial visiblemente emocionado tras su triunfo. Con esta defensa, Bandido continúa un reinado dominante, habiendo superado a rivales de talla internacional como Konosuke Takeshita y Máscara Dorada.

Una rivalidad que podría tener una tercera parte

El encuentro no solo consolidó a Bandido como campeón, sino que también dejó abierta la posibilidad de una trilogía entre ambos gladiadores. Hechicero se retiró ovacionado, dejando claro que aún no ha dicho la última palabra en esta intensa rivalidad.