Campeones en acción, inicia Mes de las Amazonas y más…

El Consejo Mundial de Lucha Libre cerró a tambor batiente un intenso mes de septiembre; pero la actividad no cesa y dio comienzo el Mes de la Amazonas. Todo esto reseñado en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Septiembre concluyó con la gran función de Noche de Campeones 2025, donde siete títulos se pusieron en juego, con un saldo de dos cambios titulares y cinco defensas exitosas.

En ese evento destacó la presencia de dos invitados especiales, Takaaki Kidani, presidente de Bushiroad (empresa matriz propietaria de NJPW y Stardom) y de la luchadora Maika, quien está fuera de acción recuperándose de una lesión.

En el plano internacional, Titán viajará de nueva cuenta a Japón para participar en la gira Roado to King of Pro Wrestling y en la magna función que cierra dicha gira.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 26/septiembre/2025 – Noche de Campeones

Kemalito se convirtió en el nuevo Campeón Mundial de los Microestrellas del CMLL tras vencer a Tengu con La Mística. Arranca la Noche de Campeones 2025.

Con una brutal versión de El Templo, Templario derrotó a Villano III Jr. y mantuvo firme su reinado como Campeón Mundial Medio del CMLL, ratificando una vez más su poderío en el cuadrilátero por sexta ocasión.

Los Herederos (Felino Jr., El Cobarde y el Hijo de Stuka Jr.) aplicaron una espectacular combinación para imponerse a La Fuerza Poblana (Stigma, Arkalis y Rayo Metálico) y conservar por segunda vez el Campeonato Nacional de Tríos.

Máscara Dorada y Capitán Suicida protagonizaron una batalla extraordinaria en la que El Joven Maravilla logró salir con el brazo en alto con una plancha de estrella fugaz, reteniendo el Campeonato Mundial Histórico Welter.

India Sioux continúa su reinado como Campeona Nacional Femenil tras apoderarse de la victoria con un castigo brutal sobre Kira, que nada pudo hacer ante la experimentada gladiadora; fue la segunda defensa de Sioux. Invitados de honor, Maika de Stardom y Takaaki Kidani, Presidente de Bushiroad, entregaron a la campeona su cinturón.

Hay nuevo Campeón Mundial de los Pequeños Estrellas. Angelito hizo honor a su mote al vencer a Último Dragoncito con una espectacular variante del Angelito.

Extraordinario encuentro estelar. Atlantis Jr. resistió los embates y la técnica depurada de Xelhua y, con una impresionante Huracarrana, logró retener el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto por cuarta ocasión.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Campeonato Mundial de Microestrellas CMLL: KeMalito venció a Tengu © (10:58) conquistando el título.

2) Campeonato Mundial de Peso Medio CMLL: Templario © venció a Villano III Jr. (13:53) defendiendo el título. 6th defense

3) Campeonato Nacional de Tríos: Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. © vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma (15:23) defendiendo el título. 2nd defense

4) Campeonato Histórico Welter: Máscara Dorada © venció a Capitán Suicida (14:46) defendiendo el título.

5) Campeonato Nacional Femenil: India Sioux © venció a Kira (11:41) defendiendo el título.

6) Campeonato Mundial de los Pequeños Estrellas CMLLL: Angelito venció a Último Dragóncito © (12:13) defendiendo el título.

7) Campeonato Histórico Semicompleto: Atlantis Jr. © venció a Xelhua (14:06) defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 27/septiembre/2025

Pese al respaldo constante de la afición en la Arena Coliseo, Los Villanos (Hijo del Villano III y Villano III Jr.) no lograron salir con la mano en alto y fueron superados por Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario y El Terrible)

Templario logró su segunda defensa en dos días, esta vez reteniendo por primera vez el Campeonato Mundial Medio de MLW ante Volador Jr. con El Templo.

Con una plancha espectacular de Bandido sobre The Beast Mortos y la inquebrantable Mística de Místico aplicada a Difunto, la batalla estelar llegó a su desenlace con la victoria del bando técnico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (10:14)

2) Okumura y Yutani vencieron a Capitán Suicida y El Audaz (18:01)

3) Arkalis, Pegasso, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Cancerbero, Infarto (16:27)

4) Bárbaro Cavernario y Terrible vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (18:40).

5) Campeonato Mundial de Peso Medio MLW: Templario © venció a Volador Jr. (15:10) defendiendo el título.

6) Bandido y Místico vencieron a Difunto y The Beast Mortos (12:55)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 28/septiembre/2025

Zeuxis salió con el brazo en alto tras imponerse a La Jarochita en un intenso Match Relámpago femenil; todo esto en la antesala del mes de festejos de las Amazonas del CMLL.

Fugaz formó inédito equipo con Los Dragones (Dragon de Fuego y Dragon Legendario) para doblegar a Los Bestia Del Diablo (Akuma, Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II) tras una reñida batalla.

A pesar de que Gran Guerrero y Stuka Jr., quienes se unieron con Valiente no pudieron salir avantes ante la tercia técnica de Esfinge, Star Jr. y Templario que se mostraron apabullantes.

Volador Jr. y Neón dejan de lado los bandos para unirse como dupla y representar al CMLL en un duelo de relevos increíbles ante El Bandido y The Beast Mortos de AEW en el #DomingoFamiliarCMLL.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa

2) Dark Magic, Okumura, Yutani vencieron a Fuego, Futuro, Max Star

3) Match Relámpago: Zeuxis venció a La Jarochita

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Fugaz vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II

5) Esfinge, Star Jr., Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Valiente

6) Relevos Increíbles: Neón y Volador Jr. vencieron a Bandido y The Beast Mortos

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 29/septiembre/2025

Bárbaro Cavernario mantiene su hegemonía sobre el Villano III Jr. al vencerlo con una plancha Neanderthal en duelo de rufianes.

Con el Nudo Egipcio, Esfinge ha dado cuenta de El Valiente en un mano a mano de alarido. Valiente hizo su primera presentación sin máscara en el Templo del Dolor.

Volador Jr. se entendió a la perfección con Difunto y Barboza al grado de derrotar en dos caídas al hilo al Sky Team (Máscara Dorada, Místico, Neón).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Tiger Boy vencieron a Multy y Rey Apocalipsis

2) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Aéreo, Galaxy, Shockercito

3) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Arkalis y Rayo Metálico

4) Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible vencieron a Hijo del Villano III, Okumura, Villano III Jr.

5) Esfinge venció a Valiente

6) Barboza, Difunto, Volador Jr. vencieron a Máscara Dorada, Místico, Neón

.

.

• Martes de Arena México – 30/septiembre/2025

Un Depredador, un Villano y un Demonio Oriental unieron fuerzas y triunfaron. Magnus encabezó a Villano III Jr. y Yutani para salir con la victoria frente a la tercia conformada por Star Jr., Max Star y Futuro.

Blue Panther echó mano de su icónica palanca lagunera para frenar las rudezas de Averno y así quedarse con el triunfo en el Match Relámpago.

Plancha de estrella fugaz. Máscara Dorada apareció en el momento preciso para sentenciar la contienda, dándole la victoria a Templario y Esfinge ante Ángel de Oro, quien comandaba a Difunto y El Valiente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Angelito venció a Mercurio (9:36).

2) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Diamond y El Audaz (14:49)

3) Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II vencieron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario (13:01)

4) Magnus, Villano III Jr., Yutani vencieron a Futuro, Max Star, Star Jr. (16:21)

5) Match Relámpago: Blue Panther venció a Averno (8:24)

6) Esfinge, Máscara Dorada, Templario vencieron a Ángel de Oro, Difunto, Valiente (13:12).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 30/septiembre/2025

En duelo de capitanas, Miss Guerrera sorprendió con un toque de espaldas a la Gatita Dulce para sellar el triunfo.

Princesa Águila y Raven Alon acompañaron a la de Torreón, mientras que Diablita Roja y Náutica cayeron junto a Dulce Kitty en el inicio.

Gallo Jr. y Ráfaga Jr. se convierten en la primera pareja con boleto para disputar el Campeonato de Parejas de Occidente (vacante) al derrotar a Draego y Persa.

En la eliminatoria quedaron fuera las duplas de Tenochca y Makará y Shezmu con Temerario.

Las Chicas Indomables – Lluvia y Jarochita, acompañadas por Nexy tuvieron un dominio perfecto ante Zeuxis, Sanely y Valkyria en el encuentro especial de Amazonas llevándose así la victoria.

Espectacular mano a mano entre Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo donde ambos gladiadores revivieron una gran rivalidad en la que, con La Cavernaria, el integrante de Los Bárbaros salió con la mano en alto.

Ante una poderosa tercia conformada por Último Guerrero, Volador Jr. y Arlequín, Titán y Neón compartieron la victoria con Místico cuando La Mística apareció ante el líder Depredador para cerrar con broche de oro esta gran función.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Miss Guerrera, Princesa Águila, Raven Alon vencieron a Diablita Roja, Dulce Kitty, Náutica

2) Campeonato de Parejas de Occidente (vacante) – Primera eliminatoria: Gallo Jr. y Ráfaga Jr. vencieron a Draego y Persa, a Shezmu y Temerario y a Makará y Tenocha

appears to have been a four way tag, not a series of matches. Gallo and Rafaga defeated Draego y Persa in the end.

3) La Jarochita, Lluvia, Nexy vencieron a Sanely, Valkiria, Zeuxis

4) Adrenalina, Dulce Gardenia, Star Black vencieron a Barboza, Gallero, Stuka Jr.

5) Bárbaro Cavernario venció a Dragón Rojo Jr.

6) Místico, Neón, Titán vencieron a Arlequín, Último Guerrero, Volador Jr.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 03/octubre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 04/octubre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 05/octubre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 06/octubre/2025

.

– Martes de Arena México – 07/octubre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 07/octubre/2025