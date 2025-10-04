El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el American Airlines Center, en Dallas, Texas (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas. Es la casa de los Dallas Stars de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Rusev (** 1/2) Raquel Rodríguez vencio a Bayley (** 1/2) LA Knight vencio a Kofi Kingston (** 1/2) AJ Styles y Dragon Lee vencieron a Bravo Americano y Rayo Americano (***) TORNADO TAG TEAM MATCH: Jey Uso y Jimmy Uso vencieron a Bron Breakker y Bronson Reed (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Lyra Valkyria ayudó la semana pasada a Bayley cuando era golpeada por Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez. Su intromisión provocó que Pérez pidiera un mano a mano con ella, así que las dos excampeonas NXT volverán a encontrarse buscando ajustar cuentas. Todo indica que Valkyria estará en desventaja, pues seguramente Raquel Rodríguez estará en la esquina de su rival, además de que otros miembros del Judgment Day podrían estar cerca. ¿Le cuidará Bayley las espaldas?

En otro mano a mano femenil, la Campeona Intercontinental Becky Lynch enfrentará a Maxxine Dupri en una lucha no titular.

Además, se espera la presencia de CM Punk.