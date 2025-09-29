WWE RAW 29 DE SEPTIEMBRE 2025 .— La semana pasada, Rusev derrotó a JD McDonagh, miembro de Judgment Day, con lo cual decidió reclamar una oportunidad por el Campeonato Intercontinental WWE que posee Dominik Mysterio. El reinado doble de Mysterio —que también ostenta el MegaCampeonato AAA— está en peligro, pues Finn Bálor cuestionó su actitud y le dijo que no espere total respaldo del grupo si sigue sintiéndose invencible. ¿Veremos este lunes el final del reinado de Dominik? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Lenovo Center, en Raleigh, Carolina del Norte.

Jimmy y Jey Uso se enfrentarán a Bron Breakker y Bronson Reed en una una lucha estilo Tornado, es decir, sin relevos.

En mano a mano, Bayley se medirá con Raquel Rodríguez.

Además, AJ Styles y Dragon Lee enfrentarán a Los Americanos.

WWE Raw 29 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 5:00 pm, hora del centro