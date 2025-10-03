Go Shiozaki revela motivos de salida de NOAH

Tras el impacto inicial luego del anuncio de la salida de Go Shiozaki de Pro Wrestling NOAH, el luchador emitió un comunicado al respecto.

► Shiozaki reveló los motivos de su salida

NOAH dio a conocer la salida del luchador, cinco veces poseedor del Campeonato de Peso Completo GHC. La empresa reconoció que las negociaciones para renovar su contraro fueron intensas, pero al final, se tomó la decisión que Shiozaki saliera.

Posteriormente, Go Shiozaki usó sus redes sociales para manifestarse y más tarde, fue entrevistado por Tokyo Sports, medio que ahondó en los motivos del gladiador para separarse de NOAH.

– Sobre su salida de NOAH

Me siento aliviado porque he empezado de cero. No me retiro, solo necesito encontrar el próximo ring para luchar. Este anuncio es repentino, así que no sé si confundirá a los fans o les hará reflexionar, pero espero que miren con ilusión el futuro.

– ¿Te arrepientes de tu decisión?

Creo que he podido cambiar de rumbo en muchas ocasiones. Siendo sincero… Dejé NOAH, fui a AJPW, volví a irme, volví a NOAH y ahora me voy otra vez… Estoy seguro de que se dirán muchas cosas, y estoy preparado para eso. Sin embargo, probablemente haya gente que se sienta frustrada, ansiosa o confundida por lo que pasó esta vez. En el próximo ring, quiero mostrar una lucha que lo deje todo atrás.

– Sobre la reacción de los luchadores del Team NOAH:

Algunos me dijeron –‘No te rindas. Quédate’-. De verdad creo que mi decisión les causará problemas a los luchadores y al personal. Pero hubo algunas cosas en las que no pude ceder… Pero creo que las conexiones en el ring de la lucha libre profesional nunca se rompen. Eso también aplica a los luchadores del Team NOAH.

– Sobre trabajar como luchador independiente:

Sí, a partir del 1 de octubre me muevo libremente. No quería luchar como independiente. Pero como dije antes, había cosas en las que no podía ceder, y simplemente no podía rendirme. ¿Qué era eso? No es algo de lo que deba hablar. No pienso demostrarlo en el ring. Estoy muy agradecido con todos en NOAH esta vez, y creo que luchar en otro ring será una forma de recompensarlos.

– ¿Qué planes tienes?

Todavía no sé adónde iré. Sin embargo, los combates de Go Shiozaki seguirán siendo los mismos, aunque evolucionen. Quiero encontrar un ring donde pueda sacar a Go Shiozaki a relucir. Creo que, independientemente de la promoción a la que vaya, podré sentir una lucha nueva. Por eso quiero hacer cosas que solo se puedan experimentar como independiente.

– Te gustaría encontrarte con tu antiguo aliado, Katsuhiko Nakajima?

Quizás nos veamos en algún lugar, o quizás no. Eso es lo bueno de la lucha libre profesional…

La última lucha de Go Shiozaki ocurrió el 23 de septiembre en la función en el Tokyo Korakuen Hall donde concluyó el torneo «N-1 Victory 2025».