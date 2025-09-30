Bayley recibe ayuda de Lyra Valkyria tras dura derrota ante Raquel Rodriguez

La amistad de Bayley y Lyra Valkyria sigue viviendo momentos bastante extraños, pues tuvieron un momento bastante peculiar, pues Bayley sigue actuando de manera extraña.

Fue así que precisamente Bayley buscó contar con el apoyo de Lyra Valkyria antes de su combate, pero la irlandesa se negó a acompañarla, recordando lo ocurrido la semana pasada. Sin compañía, la texana se dirigió al ring para enfrentarse a Raquel Rodriguez, quien contó con la asistencia de Roxanne Perez.

El combate estuvo lleno de movimientos impactantes, con Bayley demostrando su habilidad y resistencia ante la imponente texana. Sin embargo, Raquel logró mantener el control con ayuda de Perez, rematando a Bayley con una Texana Bomb que le otorgó la victoria.

Tras la lucha, Rodriguez y Perez atacaron a Bayley, pero Lyra Valkyria apareció para ayudarla. A pesar de que la ventaja numérica era considerable, Bayley expulsó a sus enemigas y celebró junto a Valkyria, quien siguió mostrándose confundida por las acciones de su amiga.

HOLY SH*T BAYLEY SNAPS ON ROXANNE AND RAQUEL!!!#WWERaw pic.twitter.com/SYylfwHWYV — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) September 30, 2025

► Qué sigue para Bayley y Lyra Valkyria

La química entre Bayley y Valkyria quedó clara tras el rescate, dejando abierta la posibilidad de que vuelvan a luchar juntas, aunque las cosas no están nada sencillas entre ambas. Por su parte, Raquel Rodriguez y Roxanne Perez consolidaron su dominio, aspirando al Campeonato de Parejas.