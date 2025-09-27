Ecos del 92 Aniversario; Blue Panther espectacular y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre cumplió 92 años de existencia, celebrándolos con un gran evento. Además se celebró el Día del Luchador profesional. Todos los detalles de esta intensa semana están resumidos en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

EL CMLL celebró su aniversario 92 con una intensa función donde se expusieron tres campeonatos, llegó a su fin la Copa Independencia y se efectuaron dos luchas de apuestas, dejando al público en vilo con las emociones a flor de piel

El veterano Blue Panther no desaprovechó la segunda oportunidad de contender por el Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW y logró destronar a Último Guerrero para proclamarse nuevo monarca. Pasaron 21 años para que el «Maestro Lagunero» volviera a conquistar un título individual.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 19/septiembre/2025 – 92 Aniversario del CMLL

Con un público adverso como pocas veces lo han tenido, Lluvia y La Jarochita sacaron a relucir el coraje y retuvieron el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del CMLL ante Persephone y Reyna Isis.

Ángel de Oro y Niebla Roja continúan imparables como Campeones Mundiales de Parejas del CMLL, y esta noche defendieron con éxito sus títulos al derrotar a Villano III Jr. y al Hijo del Villano III.

Titán y Templario dieron cuenta de Difunto y Barboza, coronándose como los ganadores de la Copa Independencia CMLL 2025.

Rey Bucanero y El Felino llenaron el ring de polémica al conectarse un doble foul, lo que derivó en que ambos fueran rapados en este duelo de Cabellera contra Cabellera.

El Rey de Plata y Oro escribió con honor su nombre en el Libro de la Lucha Libre al destronar a MJF del Campeonato Mundial Semicompleto CMLL, pese a la profusa sangre que le hizo brotar su rival

Esfinge y El Valiente ganaron el Triangular de Parejas Increíbles, por lo que se enfrentaron Máscara contra Máscara. Tras una extenuante batalla, Esfinge logró quitarle la máscara a su rival, quien dice llamarse Fernando Vega, con 26 años de carrera profesional.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Campeonato Mundial Femenil de Parejas CMLL: La Jarochita y Lluvia © vencieron a Persephone y Reyna Isis (11:25) defendiendo el título.

2) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (13:51).

3) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Neón vencieron a Hechicero, Volador Jr., Zandokan Jr. (13:19).

4) Copa Independencia – Final: Templario y Titán vencieron a Barboza y Difunto (9:42) ganando el torneo.

5) Cabellera vs Cabellera: Rey Bucanero vs. Felino (9:32) finalizó en empate, ambos perdieron la cabellera

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL vs Máscara: Místico venció a MJF (17:52) conquistando el título.

7) Relevos Suicidas – Triangular de Parejas: Esfinge y Valiente vencieron a Averno y Último Guerrero y a Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr. (12:54) Esfinge y El Valiente se enfrentaron por su máscara. Cavernario fue eliminado primero, y luego a Averno y Ultimo Guerrero juntos.

8) Máscara vs máscara: Esfinge venció a Valiente (16:10). Valiente perdió su máscara.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 20/septiembre/2025

Skadi fue sorprendida por la extraordinaria fortaleza de Olympia, quien la venció con una brutal desnucadora en este Match Relámpago de Amazonas.

En una extraordinaria batalla, Los Demonios Orientales (Okumura y Yutani) fueron derrotados por la espectacularidad de Los Viajeros del Espacio (Futuro y Max Star).

Volador Jr. contó con el incesante apoyo de sus Depredadores -Magnus y Rugido- para superar a Titán, Explosivo y Templario, a quien tras derrotarlo, le lanzó un reto por el Campeonato Mundial Medio MLW.

Último Guerrero se proclamó ganador del Torneo Cibernético con los protagonistas del #92AniversarioCMLL al vencer a Esfinge con su Guerrero Special de forma espectacular.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Carnifice y Troglodita vencieron a Fury Boy y Péndulo (13:08)

2) Match Relámpago: Olympia venció a Skadi (9:24).

3) Futuro y Max Star vencieron a Okumura y Yutani (22:02).

4) Explosivo, Templario, Titán vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr. (15:43).

5) Torneo Cibernético con los Protagonistas del 92 Aniversario: Último Guerrero venció a Dragón Rojo Jr., Bárbaro Cavernario, Rey Bucanero, Averno, Esfinge, Valiente (21:27). Orden de eliminación: Barbaro Cavernario (vía Ultimo Guerrero), Rey Bucanero (Vulcano), Valiente (Dragon Rojo), Dragon Rojo (Averno), Averno (Esfinge), Esfinge (Ultimo Guerrero), quedando Ultimo Guerrero como el ganador.

.

• Domingo Familiar de Arena México – 21/septiembre/2025 – Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Mexicano

Con gran velocidad y destreza, Kemonito y Tengu se impusieron a unos dominantes Kemalito y Chamuel, que fueron sorprendidos en el momento definitivo.

La Catalina se lanzó con un tope con giro sobre Zeuxis, mientras que Skadi y la India Sioux lograron imponerse a Olympia y Candela en el centro del encordado.

En una extraordinaria batalla de relevos, Ángel de Oro y Niebla Roja dieron cuenta de Titán y Templario, los flamante ganadores de la Copa Independendia, quienes se mostraron en plan grande pero terminaron cayendo ante los eternos Campeones Mundiales de Parejas.

Blue Panther es el nuevo Campeón Mundial de Peso Abierto de MLW tras derrotar al Último Guerrero en la Arena México.

Místico formó una fructífera sociedad con Neón y Atlantis Jr., derrotando en el choque estelar a Hechicero, Volador Jr. y Difunto. El duelo lo definió El Rey de Plata y Oro con una espectacular variante de La Mística

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y El Vigia vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (11:28).

2) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito (10:10).

3) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito (14:04)

4) India Sioux, La Catalina, Skadi vencieron a Candela, Olympia, Zeuxis (11:12)

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Templario y Titán (12:48)

6) Campeonato de Peso Abierto MLW: Blue Panther venció a Último Guerrero © (14:26) conquistando el título

7) Atlantis Jr., Místico, Neón vencieron a Difunto, Hechicero, Volador Jr. (11:12).

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 22/septiembre/2025

Con una devastadora cruceta a las piernas, Persephone dio cuenta de la Campeona Nacional Femenil, India Sioux.

Polémica en El Templo del Dolor. A Los Calaveras Jr. poco les importó el resultado en el evento especial y sin piedad, faulearon y golpearon a sus rivales, por lo que fueron descalificados.

Los otrora Guerreros de la Atlántida se reencontraron y se llevaron la victoria ante Averno, Virus y El Satánico.

El desenmascarado Valiente provocó la descalificación del bando técnico al fingir haber recibido un foul de Esfinge.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Black Tiger y Sombra Diabólika vencieron a Asturiano y El Hijo De Centella Roja

2) Millenium y Rey Samuray vencieron a El Malayo y Rey Apocalipsis

3) Persephone venció a India Sioux

4) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma, Xelhua vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Infarto, Kráneo por descalificación.

5) Relevos Increíbles: Averno, Felino, Satánico vencieron a Atlantis, Rey Bucanero, Último Guerrero

6) Bárbaro Cavernario, Valiente, Volador Jr. vencieron a Atlantis Jr., Esfinge, Místico por descalificación

.

• Martes de Arena México – 23/septiembre/2025

La Catalina resistió los embates de la poderosa Olympia y se apoderó de la victoria con una espectacular plancha desde lo más alto del esquinero en este Match Relámpago de Amazonas.

Virus y Guerrero Maya Jr. cayeron ante la velocidad y destreza de Los Viajeros del Espacio (Max Star y Futuro) en el evento especial de la noche.

Aunque resultó lesionado tras el duelo, Explosivo fue pieza clave en la victoria de su tercia, completada por Star Jr. y Templario, ante Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario, Terrible y El Elemental).

En una batalla estelar de lujo, Hechicero comandó a El Valiente y Villano III Jr. rumbo a la victoria tras imponerse a Esfinge, Titán y Neón con un excelso trabajo en conjunto.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match relámpago: Retro venció a Troyano (9:34)

2) Aéreo, Galaxy, Shockercito vencieron a Mercurio, Minos I, Minos II (12:59)

3) Match Relámpago: La Catalina venció a Olympia (8:25)

4) Futuro y Max Star vencieron a Guerrero Maya Jr. y Virus (13:47)

5) Explosivo, Star Jr., Templario vencieron a Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible (15:22).

6) Hechicero, Valiente, Villano III Jr. vencieron a Esfinge, Neón, Titán (14:57)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 23/septiembre/2025

Princesa Sugehit desplegó su experiencia y se quedó con el triunfo en un mano a mano trepidante ante La Magnífica.

El poder tapatío de Furia Roja, Guerrero de la Muerte y Ráfaga sacó la casta y derrotó a la Fuerza Poblana de Stigma, Arkalis y Xelhua.

Los Depredadores (Volador Jr., Magnus y Rugido) quedaron automáticamente descalificados por despojo de máscara a los integrantes del Galeón Fantasma (Difunto, Barboza) y Arlequín, otorgándoles el triunfo.

Místico, Máscara Dorada y Atlantis Jr. brillaron con maestría superando a Averno y a los Campeones Mundiales de Parejas, Ángel de Oro y Niebla Roja, en una gran contienda estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Canalla, Demonio Maya, Exterminador vencieron a Infierno, Mr. Trueno, Rey Trueno

2) Adrenalina, Astro Oriental, Fantástico vencieron a Bestia Negra, Cris Skin, Principe Daniel

3) Princesa Sugehit venció a La Magnifica

4) Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga vencieron a Arkalis, Stigma, Xelhua

5) Arlequín, Barboza, Difunto vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr. por descalificación

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Ángel de Oro, Averno, Niebla Roja

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 26/septiembre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 27/septiembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 28/septiembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 29/septiembre/2025

.

– Martes de Arena México – 30/septiembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 30/septiembre/2025