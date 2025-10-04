SmackDown: Sami Zayn retuvo ante Aleister Black

Durante la más reciente edición de WWE SmackDown, y durante la primera lucha de la noche, vimos cómo Sami Zayn hizo otro de sus retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos WWE. Quien aceptó el reto fue Carmelo Hayes, pero decidió hacer una promo desde la rampa diciendo que nadie podía nublar su visión o meterse en su camino, pues era bastante grandioso y el tipo más grandioso de la historia.

Sin embargo, su compañero de equipo y amigo, The Miz, apareció de la nada y lo atacó por la espalda conectándole el Skull Crushing Finale contra la rampa. The Miz se fue al vestidor y Aleister Black apareció para retar a Sami Zayn.

► Momento clave de Sami Zayn vs. Aleister Black en SmackDown

La lucha llegó a su final cuando Sami intentó su Helluva Kick, pero Black se movió para evitarlo y conectó con una Meteora al canadiense, quien se liberó del toque de espaldas. Luego, Damian Priest apareció en ringside, pero Sami Zayn lo conectó con su Helluva Kick y aprovechó para también conectar a Aleister Black con su Blue Thunder Bomb y llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda alguna, Sami Zayn continuará con sus interesantes retos abiertos, aunque ojalá no por muchas semanas más, dado que necesita una buena rivalidad, un pique interesante, que le dé de nuevo relevancia al Campeonato de los Estados Unidos WWE. Por ahora, se la juegan con buenas luchas al azar. Por otra parte, Carmelo Hayes entrará en rivalidad con The Miz, y Damian Priest, pues atacó con un bombazo para hacer atravesar la mesa de comentaristas a Aleister Black y cobró venganza.