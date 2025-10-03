Místico quiere tener doble contrato con el CMLL y en Estados Unidos

El ídolo mexicano de la lucha libre, Místico, ha expresado su deseo de firmar un contrato en Estados Unidos sin abandonar su papel estelar dentro del CMLL, siguiendo el modelo que ya han adoptado otros gladiadores de la empresa.

► Inspirado en casos como Hechicero

Desde que AEW y CMLL fortalecieron su alianza, varios luchadores han tenido trabajo contante en ambas empresas, incluso Hechicero compite en la compañía estadounidense sin dejar de ser figura en la Arena México. Ahora, Místico busca replicar ese camino.

“Busco una oportunidad en cualquier promotora del mundo. Si la recibo, la aprovecharé. He demostrado que me encanta la lucha libre”, declaró en entrevista con WrestleZone. “Y si tengo la oportunidad de ganar un campeonato en una empresa estadounidense, lo haré en AEW y MLW con todo el gusto del mundo. Al igual que otros compañeros que tienen un contrato doble, me gustaría tener ese tipo de contrato”.

► Místico y su presente internacional

La conversación se dio como parte de la promoción del evento Slaughterhouse de MLW, que se celebrará este sábado, donde Místico se medirá a Último Guerrero

en los cuartos de final de la Copa Ópera. El luchador ya sabe lo que es conquistar ese trofeo, pues lo ganó en 2024, además de haber sido Campeón Mundial de Peso Mediano en dicha promotora.

Místico sigue siendo pieza clave de la lucha libre mexicana, siendo uno de los máximos referentes del pancracio nacional.