Mercedes Moné se enfrentará a Persephone en la Arena México

La Arena México se prepara para una función inolvidable el próximo 17 de octubre, cuando el CMLL cierre el “Mes de las Amazonas” con la final del Campeonato Universal Femenil 2025 y la lucha estelar entre Persephone y Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil CMLL.

La rivalidad entre Persephone y Moné comenzó en agosto, durante AEW x NJPW Forbidden Door en Londres, en un combate a cuatro bandas por el Campeonato TBS de AEW. Aunque Moné retuvo el título en los instantes finales, Persephone dejó claro que buscaría la revancha. Desde entonces, la tensión ha crecido, con retos directos y confirmaciones de regreso a la Arena México.

Moné llega como favorita con nueve títulos en su historial, mientras Persephone representa el impulso renovador del CMLL tras un 2025 estelar en ROH y eventos internacionales. Esta función promete unir tradición, espectáculo y talento global en una noche que marcará la historia de la lucha libre mexicana.

► Final por el Campeonato Universal de Amazonas

Antes de la lucha estelar, se definirá la Campeona Universal Femenil 2025, donde las ganadoras de las dos eliminatorias previas se enfrentarán por el título, recordando que Persephone fue la ganadora del año anterior.