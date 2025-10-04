AEW COLLISION DE OCTUBRE 2025 .— Eddie Kingston regresará al ring en acción individual. Su rival será Dralístico, el rudo mexicano de altos vuelos Este será el primer mano a mano de Kingston tras su retorno en All Out, donde sorprendió al vencer a Big Bill. Será un choque cargado de agresividad, pues Kingston busca recuperar el terreno perdido, y no le será fácil, no sólo porque Dralístico es un rival complicado, sino porque muy cerca podría estar el resto de La Facción Ingobernable. La acción de AEW Collision se emite desde el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.
El cartel completo de AEW Collision es:
- Kevin Knight vs. Dax Harwood.
- The Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Daniel Garcia) vs. Jay Lethal, Adam Priest y Tommy Billington.
- La Faccion Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) vs. Cha Cha Charlie y Shayne Stetson.
- Eddie Kingston vs. Dralistico.
- The Don Callis Family (Kyle Fletcher, Konosuke Takeshita y Josh Alexander) vs. MxM TV (Johnny TV, Mansoor y Mason Madden).
- Jamie Hayter vs. Anna Jay.
- Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vs. The Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero).
AEW Collision 4 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro