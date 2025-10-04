India Sioux avanza a la Final del Torneo por elCampeonato Universal de Amazonas del CMLL

El Campeonato Universal de Amazonas del CMLL ya tiene a la primera contendiente y ahora habrá que esperar a la siguiente semana para saber que luchadoras se enfrentarán por el prestigioso cinturón.

En una noche emocionante en la Arena México, India Sioux avanzó a la siguiente ronda del Torneo por el Campeonato Universal de Amazonas 2025 del CMLL, tras imponerse a Lluvia, Olympia, La Catalina, Princesa Sugehit y Candela en un combate de eliminación que mantuvo al público al borde del asiento.

El encuentro, parte del tradicional “Viernes Espectacular”, fue un torbellino, done Siux mostró velocidad, técnica y temple ante rivales de experiencia. Tras la eliminación de Candela y Princesa Siux y Olympia, se enfrentó a La Catalina, dejándola fuera, finalmente se enfrentó en un intenso combate ante Lluvia, donde finalmente Siux salió con la victoria.

Ahora, tendrá que esperar rival de la siguiente rival que saldrá este 10 de octubre, para saber quién será su rival el día 17 para definir a la monarca máxima del CMLL.