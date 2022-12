Bad Bunny y Rey Mysterio lucharían en show de WWE en Puerto Rico

Como ya lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, la WWE de Stephanie McMahon y Triple H quiere patear el tablero y dar algo diferente a los fans de la empresa. Su principal idea sería el hecho de que los eventos premium temáticos se acaben, y que en 2023 se realicen varios de estos shows especiales fuera de los Estados Unidos.

WWE ya anunció que Elimination Chamber 2023 se realizará el 18 de febrero en el Cell Centre de Montreal, Quebec, Canadá. Y ahora, ha surgido una información bastante interesante para todos los fanáticos latinos de WWE, especialmente, para los puertorriqueños.

► WWE prepararía una gran lucha para un evento premium en Puerto Rico

En la más reciente edición de su podcast Say Less With Kaz, Kazeen Famuyide, ex guionista creativo de la empresa, aseguró que pudo saber que WWE está trabajando en realizar un evento premium en Puerto Rico en el año 2023.

Famuyide asegura que ha podido saber, gracias a sus fuentes a nivel interno en la empresa, que WWE está planeando realizar un evento premium en la isla de Puerto Rico antes de WrestleMania 39, y el combate estelar de la velada sería una lucha por equipos: Rey Mysterio y Bad Bunny vs. Damian Priest y Dominik Mysterio.

Y este combate daría paso a una eventual lucha entre Bad Bunny y Dominik Mysterio en WrestleMania 39. Eso sí, Famuyide asegura que los planes podrían cambiar, pues Rey se encuentra actualmente lesionado del pie y tiene una bota ortopédica.

De hecho, Triple H dijo en la conferencia de prensa posterior a Survivor Series WarGames que podría estar pensando en un show en Puerto Rico. Aquí lo interesante sería el hecho de que Bad Bunny y Domink Mysterio puedan tener un combate mano a mano de nivel, una apuesta arriesgada, pero muy interesante, para la WrestleMania Hollywood, a realizarse el sábado primero de abril y el domingo 2 de abril de 2023.