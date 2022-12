Durante el día de acción de gracias, Dominik Mysterio visitó a sus padres junto a Rhea Ripley, quienes estaban celebrando esta festividad. Cuando llegaron, primero apareció la madre de Dominik, quien se sorprendió al ver a Rhea, y luego fue el propio Rey Mysterio el que confrontó a los miembros de The Judgment Day, pidiéndoles que les dejen celebrar con tranquilidad. Tan pronto como Rey cierra la puerta, la ex Campeona Raw irrumpe y esa distracción le permite a Dominik lanzar un par de golpes sobre su padre caído. Luego, los dos proceden a enfocar el castigo sobre el pie lastimado de Rey, quien portaba una bota protectora.

► Dominik Mysterio no quiere vivir bajo la sombra de su padre

Dominik Mysterio y Rhea Ripley fueron invitados en el recuebte episodio de WWE The Bump, donde discutieron una amplia variedad de temas. De manera hilarante, Dominik atribuyó el motivo de su ataque al hecho de que su padre instaló el árbol de Navidad antes de que terminara noviembre.

“Porque tenía su árbol de Navidad antes de que terminara noviembre y, sinceramente, no merece vivir en paz. Tuve que vivir con su sombra toda mi vida. Así que espero proyectar una gran sombra sobre él y seguir torturándolo tanto como pueda”.

Rhea Ripley también intervino diciendo que solo querían tener una buena reunión familiar, pero cuando Rey les faltó el respeto y la insultó, tuvieron que «darle una lección».

«Fue grandioso. Entramos allí tratando de ser amables, tratando de ser civilizados. Esperábamos que pudiéramos tener una linda pequeña familia reunida y pasar el Día de Acción de Gracias juntos, disfrutándolo. Pero ya sabes, Rey, una vez más le cerró la puerta a Dominik. Me faltó el respeto a mí y a Dominik al cerrar esa puerta, así que no lo estaba teniendo. Entonces, por supuesto, me insultó y Dominik se quebró. Eso es lo que sucede cuando eres una mala influencia frente a los niños en la mesa. Está tratando de ser el centro de atención una vez más para sí mismo, y no lo vamos a tolerar”.