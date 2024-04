Axiom hizo historia para la lucha libre española

Insinuó Axiom dos días atrás que su etapa en NXT había concluido, después de que él y Nathan Frazer fracasaran en su intento de conquistar el título de duplas en Stand & Deliver. Pero visto lo sucedido anoche, se diría que el enmascarado permanecerá algún tiempo más bajo los focos de la marca dorada de WWE.

Dada la calidad del combate de Stand & Deliver, Shawn Michaels quiso ver una revancha sobre el episodio semanal de NXT, y demostrando mayor sinergia, Axiom y Nathan Frazer aprovecharon un error de los Wolf Dogs para que el británico acabara por endosar su Phoenix Splash sobre Baron Corbin y la consecuente cuenta de tres. Y asimismo, se ganaron seguir como equipo, pues la estipulación determinaba que una nueva derrota los separaría.

Aunque la celebración, eso sí, lució un tanto coitus interruptus. Karrion Kross y Authors of Pain atacaron a los nuevos monarcas y posaron con las correas de duplas. The Final Testament dejaron claras sus intenciones.

► Axiom, de figura a leyenda

Y ahora permítanmente la licencia de barrer para casa y resaltar una estadística insoslayable: Axiom se convierte así en el primer luchador español que porta un cinturón de WWE. Si bien en 2020 (como A-Kid) conquistó la Heritage Cup, considerada campeonato por la compañía, ahora podemos hablar de una presea con todas las de ley, cuya solera, igualmente, es mucho mayor, repasando su historial de campeones; desde The Wyatt Family a FTR (entonces The Revival) o The New Day.

Axiom hizo historia de nuevo ya por repetir partipación en Stand & Deliver —luego de formar parte en la entrega de 2023—, segundo evento más «mainstream» del fin de semana de WrestleMania, y ahora ve culminada una semana que debe escribirse con letras de oro en los anales de la lucha española.

No sé qué mayores conquistas le depararán a Axiom, pero ha tenido la fortuna de recalar sobre WWE bajo una coyuntura donde la calidad «in-ring» y la apuesta por talentos europeos está más presente que nunca en su producto. ¿De verdad WWE ha cambiado? Pues debería demostrarse, entre otras cosas, con la consolidación de Axiom.

Los telediarios de este país no dan cobertura a las hazañas del madrileño ni su presidente lo recibe en el Palacio de la Moncloa (sí, hago referencia a Ilia Topuria), simplemente porque la lucha libre se ve como algo falso y violento para los niños. Pero si alguien puede empezar a cambiar tal mentalidad, ese es Axiom.