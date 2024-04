Cuando la música y el titantron de The Shield aparecieron durante la lucha de Cody Rhodes contra Roman Reigns en WrestleMania XL la parte más racional de la mente de un servidor, que estaba completamente emocionado, supo que sería nuevamente Seth Rollins con el atuendo que lucía entonces y que era imposible que Jon Moxley estuviera allí también. Hubo quizá una pequeña decepción pero ocurrieron tantas cosas que rápidamente se pasó. Aún así, hubiera sido espectacular que Dean Ambrose hubiera vuelto por un momento.

► ¿Jon Moxley en WrestleMania XL?

No obstante, ni siquiera hubo una oportunidad. Mientras hablaba recientemente con Liam Crowley de ComicBook, Tony Khan, presidente de AEW, confirmó que WWE nunca se puso en contacto con él. No comentó nada acerca de si hubiera permitido al luchador acudir o no a la cita pero no tiene importancia pues no le preguntaron.

Tampoco es que tuviera demasiado sentido. Sí, Ambrose era miembro de The Shield con Rollins y Reigns. Pero la historia del trío ha continuado en la compañía sin necesidad de que él apareciera, como cuando «The Visionary» se enfrentó a «The Tribal Chief» en Royal Rumble 2022. De la misma manera, aunque en la vida real tienen buena relación, nunca pasó nada entre Ambrose y Rhodes que pudiera involucrarse en la historia y que explicara su presencia en el show para ayudarlo a ganar el Campeonato Indiscutible.

Todo esto no quiere decir, nuevamente, que no hubiera sido emocionante, pues el Universo WWE habría enloquecido de haberse presentado Dean Ambrose.

Por otro lado, Jon Moxley no ha tenido la mejor de las palabras para su antigua compañía cuando ha tenido que hablar de ella. Al mismo tiempo, esta no está ni mucho menos en buenos términos en la casa Élite.

Por lo tanto, al final sucedió lo que era de esperar.