Es la historia mejor construida de todas las que desembocarán en ROH Final Battle la semana que viene, aunque tampoco se antojaba muy difícil. Como Tony Khan anunció anoche, el duelo entre Athena y Billie Starkz por el título femenil de la casa del honor tiene previsto cerrar dicho PPV.

Un hito si no fuera porque cinco meses atrás, en Death Before Dishonor, Athena ocupó el estelar, defendiendo también su presea, por entonces ante Willow Nightingale. Un merecido premio al mejor talento actual de ROH.

Pero el episodio televisivo de esta semana tuvo más repercusiones sobre Final Battle.

A falta de confirmarse oficialmente, el Blackpool Combat Club (sin concretarse sus integrantes) luchará contra Mark Briscoe y FTR. Todo, como homenaje hacia el añorado Jay Briscoe, quien disputó su último combate en ROH bajo la edición de Final Battle del 2022.

Mientras, Ethan Page y Tony Nese chocarán en un combate «I Quit» y Lee Johnson, Lee Moriarty y Kyle Fletcher se añadieron al combate Survival of the Fittest que determinará nuevo Campeón Mundial Televisivo ROH.

Así, ROH Final Battle 2023 ve ampliado su menú luchístico. Cita que veremos el próximo viernes 15 de diciembre desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU).

Fri, Dec 15 | @CulwellCenter#ROHFinalBattle 🎟️ https://t.co/jzp8mHNbgn



Your #ROHFinalBattle MAIN EVENT#ROH Women’s World Title Match@BillieStarkz vs. @AthenaPalmer_FG (c)



Final Battle will broadcast for #HonorClub Subscribers Only | https://t.co/8dcdtxqvDf https://t.co/j6QbxqkvvT pic.twitter.com/j691NW8Aay