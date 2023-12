Swerve Strickland: «No estaba listo para un impulso en WWE»

Swerve Strickland está brillando con luz propia en AEW, y su reciente Texas Deathmatch contra Adam Page convenció a muchas personas de lo que puede ser capaz. Incluso, Matt Hardy afirmó que bien podría convertirse en el Campeón Mundial de AEW en el futuro.

► Swerve Strickland ha mejorado tras llegar a AEW

A pesar de que le está yendo en AEW actualmente, Swerve Strickland cree que no estaba listo para recibir un impulso hace uno o dos años cuando estaba en WWE. De hecho, el ex Campeón de peso Crucero NXT estuvo presente en «Notsam Wrestling«, y explicó por qué la WWE hizo bien en no apretar el gatillo con él.

«Como vi esto antes, dijeron: ‘La WWE debería haberle presionado el botón hace un año o dos años’. Yo digo: ‘No, no deberían haberlo hecho’. Lo admito. No, no era mi momento. Una vez más, nos remontamos a la cita de Shawn, ellos dijeron: «Yo no manejé esto, en esta posición en ese momento. Ahora, en un momento posterior, Probablemente lo habría manejado mejor. Pero ahora sé en qué soy bueno, ahora sé cuál es mi posición y puedo manejar eso, puedo sobresalir en esto».

Swerve cree que habría sido un luchador diferente si WWE hubiera apretado el gatillo antes, y que la gente no habría tenido miedo de su personaje como lo tiene ahora. Strickland agregó que ahora está listo para ser el campeón mundial porque siente que su personaje necesitaba desarrollarse antes, indicando su deseo de ser el primer campeón mundial de raza negra en AEW.

«Sí, se trata de raza. ¿Entonces? No se trata de hostigamiento racial, se trata de orgullo. Es cultura. ¿Por qué un rudo puede estar orgulloso de esta cultura? ¿Por qué alguien que está haciendo cosas malas puede estar orgulloso de eso? En todo caso, las personas que lo hacen peor tienen el mayor orgullo porque estamos peleando mucho más«.