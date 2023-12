Parece que Tony Khan lee SUPERLUCHAS, y concretamente los artículos de un servidor. Ayer ROH nos dejó un episodio que puede considerarse sustancioso, pues contuvo varios anuncios de peso para Final Battle, así como el desarrollo de varias historias, obviando el excesivo número de combates.

