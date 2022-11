Así va la recuperación de Arianna Grace, de WWE NXT

Arianna Grace, hija de Santino Marella, sufrió una grave lesión el pasado mes de octubre mientras daba sus primeros pasos en WWE NXT que la obligó a someterse a una cirugía. Hoy tenemos novedades acerca de cómo se encuentra la luchadora, de cómo va su recuperación, gracias a lo comentado por su padre recientemente en The A2theK Wrestling Show.

► ¿Cómo se recupera Arianna Grace?

“Todo el mundo parece estar impresionado con su capacidad de recuperación. Y ella se mantiene positiva. Y sí, ella está en camino. Fue un contratiempo, pero todo sucede por una razón, ¿sabes? Creo que con esta gran ola de todos los que acaban de regresar, ¿ahora que Triple H está de regreso? Sabes, no iba a haber nada de todos modos por el momento, porque tenía que regresar y continuar donde lo dejó. Entonces, para cuando regrese y esté lista para seguir adelante, creo que esta ola de nuevos talentos, o viejos talentos que ahora son nuevos talentos nuevamente, una vez que el polvo se asiente allí, creo que sería un buen momento. El momento se alineará correctamente y creo que será su momento de brillar”.

«The Milan Miracle» también habló sobre su trabajo ocasional en la marca amarilla de su antigua compañía:

“NXT es impresionante. Voy a entrenar un par de veces al año. Voy a Orlando y mantengo mi dedo en el botón, por así decirlo, de lo que está pasando. Y ahora que mi hija está allí, intentaré ir un poco más, tal vez en el nuevo año… De hecho, me concentro más en la psicología dentro del ring. Las cosas de los personajes, en realidad me resultan difíciles de enseñar. Es una especie de algo que tienes que sentir, y tienes que saber, y tienes que… es tu instinto, es difícil enseñar eso. Pero puedo enseñarte algo: soy bueno explicando cosas. Puedo mostrarte algo, pero si no lo explico, ¿realmente vas a entenderlo completamente? Así que soy bastante bueno explicando”.

