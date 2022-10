Arianna Grace está lesionada y deberá operarse

La Superestrella en desarrollo de WWE, Arianna Grace, se encuentra batallando con la lesión más dura de su vida, hasta ahora, cuando tiene 28 años de edad. Y es que la hija de Santino Marella ha revelado que deberá ser sometida a cirugía.

Hey you guys!!!! Sadly, I’m injured and will have surgery next week. I’m going to do all I can to recover properly and come back stronger so I can get back to doing what I love, performing for all of YOU! I can’t wait to get back in the ring 🥺❤️🙏🏼 — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) October 13, 2022

«¡Hola, chicos! Tristemente, me encuentro lesionado y tendré que ser sometida a cirugía la próxima semana. Voy a hacer todo lo que pueda para recuperarme apropiadamente y regresar más fuerte y así poder regresar a hacer lo que amo, que es ¡luchar en frente de TODOS USTEDES! No puedo esperar para volver a subirme al ring».

► Arianna Grace sufre lesión y deberá pasar por el quirófano

I will be documenting my journey to recovery on my Instagram story, and TikTok as well. So if you want to come on this ride with me, that’s how you can do so. It’s going to be a tough road ahead… I’m nervous but ready. — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) October 13, 2022

«Voy a estar documentando mi ruta hacia la recuperación en mis Historias de Instagram y también en mi TikTok. Así que si quieren venirse en este viaje conmigo, así es como lo pueden hacer. Va a ser un camino difícil el que tengo por delante… Estoy nerviosa, pero lista».

I would also like to thank everybody for their kind words and well wishes. It’s greatly appreciated right now and means a lot to me. I do what I do for the fans, and it means a lot to feel the support from you all ❤️🙏🏼 — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) October 13, 2022

«También me gustaría agradecerles a todos por sus amables palabras y sus buenos deseos. Se aprecian gratamente ahora mismo y significan un montón para mí. Hago lo que hago por los fans, y significa un montón el sentir el apoyo de todos ustedes».

Carelli no especificó cuál es la naturaleza de la lesión que la aqueja ni cuándo la sufrió, pero su más reciente lucha ocurrió el pasado 4 de octubre durante las grabaciones de NXT Level Up, en donde perdió junto con Kiana James ante Fallon Henley y Sol Ruca.