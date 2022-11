The Bunny opina de Liv Morgan en la serie ‘Chucky’

Liv Morgan está dando comienzo a su carrera como actriz y uno de sus primeros papeles como dándose vida a sí misma en la serie ‘Chucky’; apareció en el cuarto episodio de la segunda temporada, titulado Death on Denial. Además, actualmente post-producción la película ‘The Kill Room’, cuyo reparto está formado por estrellas como Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Maya Hawke o Joe Manganiello. Pero volvamos a la primera de las producciones porque de ella estuvo hablando The Bunny en su reciente entrevista en Grue Rume Show.

► Liv Morgan participó en la serie Chucky

“¡Sí, ella estaba en Chucky! Eso fue genial. Como, no la conozco personalmente, pero estaba totalmente animándola. Porque puedo imaginar que probablemente fue un gran momento para ella y eso es genial”.

La luchadora de AEW estuvo hablando también de su amor por las películas de Puppet Master:

“Así que puedo o no estar un poco obsesionada con, algunos dirían obsesionada, con la franquicia de Puppet Master. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes sobre cómo veía películas de terror cuando era niña, alquilaba películas de Puppet Master constantemente cuando era niña. Me encantaban, ya sabes, muñecos asesinos. Como, ¿cómo podrías no amarlos, verdad? Los títeres, los muñecos de las películas, obviamente Chucky, los disfrutaron mucho”.

Y de su participación en Doktor Death:

“Estaba escribiendo en un blog como el año pasado y, creo que fue el año pasado, y fui con Ethan Page, y estaba hablando sobre cómo estaba buscando estas réplicas de Puppet Master que salieron en los años 80. Y entonces estaba hablando de eso, y luego, cuando comencé a hablar de eso, me di cuenta de que había otras personas a las que también les encantaba la franquicia. Así que realmente fue muy nostálgico para mí conectarme con otras personas que amaban a Puppet Master también….

“Entonces, de todos modos, para resumir, conecté con todos estos fanáticos a los que también les gusta Puppet Master. Y simplemente reavivó este amor que le tenía. Y suena muy extraño, pero hizo que mi niña interior se sintiera muy feliz de volver y sumergirse realmente en esta franquicia que amaba tanto cuando era niña y volver a conectarme con ella. Y ahora tengo las réplicas. Tengo un estante completo de réplicas de títeres reales, tengo dos que acaban de llegar por correo que tengo que desempaquetar, ¡estoy tan emocionada! Hugo en Full Moon, a quien le debo todo, se acercó a mí y me preguntó si me gustaría trabajar con ellos. Y a través de eso conocimos al (productor) Charles Band y pudimos estar en su podcast. Fuimos a la sede de Full Moon. Me estaba muriendo por dentro porque fue la experiencia más genial de toda mi vida«.

¿Qué os parecen las palabras de The Bunny?