Así fue la Colaboración del CMLL con Pokémon

Una función sin precedentes reunió al Consejo Mundial de Lucha Libre y Pokémon Legends Z-A, donde se presentó al nuevo Mega-Hawlucha en un espectáculo que agotó boletos y se volvió tendencia global.

La Arena México fue testigo de un evento único con la celebración de “Leyendas Pokémon Z-A × CMLL: Noche de Leyendas”, que fusionó el universo de los videojuegos con la tradición de la lucha libre. Miles de aficionados vibraron en la Catedral de la Lucha Libre, mientras millones más lo siguieron a través de transmisiones en vivo en YouTube.

El momento estelar fue la revelación de Mega-Hawlucha, evolución especial del carismático Pokémon inspirado en la lucha libre mexicana. Su diseño rinde tributo a las máscaras y vuelos aéreos del pancracio nacional, reforzando la conexión entre cultura, deporte y entretenimiento digital.

Mega-Hawlucha: un homenaje a México

El nuevo personaje de Pokémon Legends Z-A, que llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch y Switch 2, no solo amplifica las habilidades de Hawlucha, sino que simboliza la fuerza, resistencia y espectacularidad del estilo mexicano. “Esta transformación rinde homenaje al espíritu indomable de México”, señalaron organizadores durante el espectáculo.

En la Arena México, los fanáticos disfrutaron de pantallas gigantes, mercancía exclusiva y un ambiente electrizante que unió generaciones. En redes sociales, hashtags como #LeyendasPokémonZA y #NocheDeLeyendas se colocaron entre las principales tendencias mundiales.

Cabe destcar que algunos luchadores salieron caracterizados como algún Pokémon o hicieron referencia al juego en sus atuendos, como Kira con Togepi, La Catalina con Sylveon, Místico como el propio Hawlucha y Hechicero como Machamp.

CMLL’s Legends Night teamed up with Pokémon tonight! 🌟 Wrestlers hit the ring in full theme: Soberano Jr (Gengar), La Catalina (Sylveon), Kira (Togepi), Hechicero (Machamp) & Mistico as Hawlucha—promoting Pokémon Legends: Z-A & debuting Mega Hawlucha! 🥊✨ #CMLL #Pokemon pic.twitter.com/xkXprRABk0 — Carlos Cisneros AEW (All Elite Wrestling) 🔥 (@CarlosC34566529) September 26, 2025

Resultados de la función CMLL – Pokémon