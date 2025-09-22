Blue Panther conquistó el Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW

No tuvieron excusa esta última semana quienes claman estar desconectados del CMLL por su complicada accesibilidad. Además de la opción de seguir el show de aniversario vía TrillerTV, la vetusta promotora quiso, en pos de celebrar el Día Nacional de la Lucha Libre, ofrecer en directo y gratuitamente a través de su canal de YouTube, la función de domingo celebrada ayer desde la Arena México.

Y resulta que el evento dio bastante de sí, porque en una de sus luchas principales, Blue Panther se impuso a Último Guerrero, conquistando el Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW. Todo parecía perdido para Panther cuando Guerrero le hizo un Michinoku Driver desde la segunda cuerda, pero «el Maestro Lagunero» no sucumbió a la cuenta de tres, se repuso y lanzó a su rival contra la lona desde la tercera cuerda mediante un Arm Drag, para seguidamente ponerlo de espaldas planas, ante el delirio del respetable y de su hijo, Blue Panther Jr. presente en «ringside».

Aunque venían de conjuntar un severo pique durante los últimos meses por dicha presea, con Guerrero reteniéndola el pasado 8 de agosto, en las postrimerías del duelo este reconoció la victoria de su paisano y otrora compañero de equipo, poniéndose incluso de rodillas ante él y aupándolo luego en sus hombros. Un emotivo momento que hizo más grande esta conquista titular de Panther, su primera adscrita a una empresa estadounidense en 40 años de carrera, poniendo fin a la ostentación de 142 días de «el Último de su Estirpe», iniciada en el evento CMLL vs. MLW del pasado mayo.

► Resultados CMLL (21-09-2025)

Seguidamente, todo lo que dio de sí la función presentada ayer por el CMLL.

Blue Shark y El Vigia derrotaron a Calavera I Jr. y Calavera II Jr .

. LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Pequeño Sky Team (Angelito, Kaligua y Pequeño Magia) derrotaron a Pierrothito, Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia .

. KeMonito y Tengu derrotaron a KeMalito y Chamuel .

. LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: La Catalina, India Sioux y Skadi derrotaron a Zeuxis, Olympia y Candela .

. LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) derrotaron a Templario y Titán .

. CAMPEONATO NACIONAL DE PESO ABIERTO MLW: Blue Panther derrotó a Último Guerrero (c) para ganar el título .

. LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Atlantis Jr. y El Sky Team (Místico & Neón) derrotaron a Volador Jr., Hechicero y Difunto.

