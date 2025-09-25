CMLL anuncia equipos para el Grand Prix de Amazonas

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó oficialmente a las 18 gladiadoras que darán vida a la edición 2025 del Grand Prix de Amazonas, torneo que cada año reúne a lo mejor de la baraja nacional y a estrellas internacionales.

En esta ocasión se hará historia, pues por primera vez una extranjera que no cuenta con la nacionalidad mexicana representará al equipo nacional: La Catalina, luchadora chilena que forma parte del elenco de la Arena México. Hasta ahora, solo nombres como Zeuxis, Dalys y Persephone habían defendido los colores del CMLL pese a no haber nacido en México, gracias a contar con dicha nacionalidad.

► Las participantes del Grand Prix del CMLL

El certamen contará con dos equipos muy interesantes: el nacional, integrado principalmente por luchadoras jóvenes, y el internacional, que mezcla experiencia y figuras emergentes.

Equipo Nacional (CMLL)

Equipo Internacional

► Ganadoras del Grand Prix de Amazonas

  • 2021 – Dark Silueta (8 de octubre de 2021)
  • 2022 – Dalys (28 de octubre de 2022)
  • 2023 – Tessa Blanchard (27 de octubre de 2023)
  • 2024 – Reyna Isis (25 de octubre de 2024)
