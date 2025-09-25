El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentó oficialmente a las 18 gladiadoras que darán vida a la edición 2025 del Grand Prix de Amazonas, torneo que cada año reúne a lo mejor de la baraja nacional y a estrellas internacionales.
En esta ocasión se hará historia, pues por primera vez una extranjera que no cuenta con la nacionalidad mexicana representará al equipo nacional: La Catalina, luchadora chilena que forma parte del elenco de la Arena México. Hasta ahora, solo nombres como Zeuxis, Dalys y Persephone habían defendido los colores del CMLL pese a no haber nacido en México, gracias a contar con dicha nacionalidad.
► Las participantes del Grand Prix del CMLL
El certamen contará con dos equipos muy interesantes: el nacional, integrado principalmente por luchadoras jóvenes, y el internacional, que mezcla experiencia y figuras emergentes.
Equipo Nacional (CMLL)
- La Catalina (Chile)
- Persephone
- Olympia
- Skadi
- Reyna Isis
- Zeuxis
- India Sioux
- Lluvia
- La Jarochita
Equipo Internacional
- Kanji (RevPro – Reino Unido)
- Diamante (ROH – Cuba)
- Shoko Nakajima (MLW – Japón)
- Kazuki (Stardom – Japón)
- Koguma (Stardom – Japón)
- Mina Shirakawa (AEW – Japón)
- Skye Blue (AEW – Estados Unidos)
- Julia Hart (AEW – Estados Unidos)
- Thekla (AEW – Austria)
► Ganadoras del Grand Prix de Amazonas
- 2021 – Dark Silueta (8 de octubre de 2021)
- 2022 – Dalys (28 de octubre de 2022)
- 2023 – Tessa Blanchard (27 de octubre de 2023)
- 2024 – Reyna Isis (25 de octubre de 2024)