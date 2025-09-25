Listo el cartel de Noche de Campeones 2025 del CMLL

CMLL Noche de Campeones

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el cartel oficial de Noche de Campeones 2025, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en la Arena México. Los aficionados ya conocen a los retadores que tendrán la oportunidad de disputar los títulos y protagonizarán una velada histórica.

Los seguidores del CMLL por varias semanas votaron por quienes se enfrentarán a los retadores a los diferentes títulos.

Superluchas - El logo del CMLL “Noche de Campeones 2023”.

Cartel de la Noche de Campeones 2025 del CMLL

Esas son las luchas pactadas para la Noche de Campeones, donde podrían cambiar de manos algunos de los diferentes cinturones.

 

