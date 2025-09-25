El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el cartel oficial de Noche de Campeones 2025, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en la Arena México. Los aficionados ya conocen a los retadores que tendrán la oportunidad de disputar los títulos y protagonizarán una velada histórica.
Los seguidores del CMLL por varias semanas votaron por quienes se enfrentarán a los retadores a los diferentes títulos.
► Cartel de la Noche de Campeones 2025 del CMLL
Esas son las luchas pactadas para la Noche de Campeones, donde podrían cambiar de manos algunos de los diferentes cinturones.
- Campeonato Mundial Histórico Semicompleto: Atlantis Jr. (c) vs. Xelhua
- Campeonato Mundial Pequeños Estrellas: Último Dragoncito (c) vs. Angelito
- Campeonato Nacional Femenil: India Sioux (c) vs. Kira
- Campeonato Nacional de Tríos: Felino Jr., Stuka Jr., El Cobarde (c) vs. Stigma, Rayo Metálico y Arkalis
- Campeonato Mundial Histórico Welter: Máscara Dorada (c) vs. Capitán Suicida
- Campeonato Mundial Medio: Templario (c) vs. Villano III Jr.
- Campeonato Micro: Tengu (c) vs. Kemalito