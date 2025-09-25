El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó el cartel oficial de Noche de Campeones 2025, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en la Arena México. Los aficionados ya conocen a los retadores que tendrán la oportunidad de disputar los títulos y protagonizarán una velada histórica.

Los seguidores del CMLL por varias semanas votaron por quienes se enfrentarán a los retadores a los diferentes títulos.

► Cartel de la Noche de Campeones 2025 del CMLL

Esas son las luchas pactadas para la Noche de Campeones, donde podrían cambiar de manos algunos de los diferentes cinturones.