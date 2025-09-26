Previo TNA Victory Road 2025 | Midcard Of Honor

Dentro de lo que cabe, TNA Emergence 2025 fue un buen show, considerando las escasas expectativas depositadas. Allí, los combates de mitad de cartel y sus protagonistas se alzaron como lo único realmente notable, en una dinámica cada vez más acusada durante 2025, que en especial se hizo evidente con el mediocre Slammiversary.

Este viernes, TNA presenta nuevo especial, Victory Road, un clásico de su calendario. Y otra vez, al menos sobre el papel, los secundarios apuntan a robarse los focos, propiciando que momentáneamente olvidemos la mediocridad de sus shows semanales de iMPACT!, en una situación similar a la de la actual ROH.

► Camino a la gloria

Escrita tal introducción, el cartel de Victory Road 2025 luce cual «Supercard» construida con luchas de mitad de cartel, debido a la inexistencia de un estelar claro. Y esto, imaginarán, es una noticia positiva, sin rastro de Trick Williams ni Ash By Elegance, dos de los puntos menos brillantes de TNA en los últimos meses. Mientras el próximo compromiso titular del primero no se producirá hasta Bound For Glory (ante Mike Santana), la segunda también descansará hoy, aunque por motivos sobre los que incidiré en el cierre del presente previo. Vía libre entonces para Leon Slater, Steve Maclin, Frankie Kazarian y Mustafa Ali, quienes, a cambio, están siendo lo más brillante de TNA en los últimos meses.

Tradicionalmente, al menos durante la época dorada de la División X, esta tuvo en Victory Road uno de sus principales escenarios de exposición. No estaría mal a modo de homenaje que Leon Slater y Myron Reed cerraran hoy Victory Road 2025. El problema, sin embargo, reside en el estatus del retador, bastante inferior al de Moose y Cedric Alexander, rivales de Slater en Slammiversary y Emergence, respectivamente; si bien aquellos shows presentaron luchas de categoría estelar. Asimismo, Reed no ha firmado con TNA, pese a ciertos rumores dos meses atrás, y parece poco probable que la empresa conceda tal hueco a un agente libre.

En cualquier caso, enorme oportunidad para el Rascalz, muy valorado dentro de la escena independiente (actual Campeón REVOLVER), pero por algún motivo, ignorado por las grandes empresas, amén de su etapa bajo los focos de MLW. Tal vez tras Victory Road, TNA le ofrezca finalmente un contrato. Algo muy probable, ante la segura calidad del combate programado, considerando las interacciones previas entre Reed y Slater.

He comentado alguna vez lo bonita que sería TNA si Frankie Kazarian portara su Campeonato Mundial, dado el juego que su personaje ofrecería, en un rol con potencial similar al de Chris Jericho y aquel reinado como primer Campeón Mundial AEW; no en términos, evidentemente, mediáticos, ni de establecimiento de una nueva correa, pues los contextos son distintos. Un sueño que intuyo quedará en eso, un sueño. Pero cuanto menos, el excelente trabajo de personaje que conjuga «Kaz» desde su regreso a la compañía merece recompensa. Y quiso el destino que TNA creara hace cinco meses el Campeonato Internacional.

Steve Maclin ha protagonizado una ostentación muy meritoria, logrando que este oro sea sinónimo de buenas luchas, en un periodo donde el Campeonato Mundial TNA precisamente ha sido antónimo, a modo de compensación junto con el Campeonato de la División X. Pero Kazarian, rival de Maclin esta noche, ofrecería un nuevo aire al Campeonato Internacional, otorgándole un componente «entertainment» que seguramente impulsaría su popularidad. Sin olvidar, claro está, la maestría del veterano sobre la lona, un aval diferenciador respecto a otros potenciales candidatos para suceder a Maclin por los que espero TNA no apueste. Vade retro, AJ Francis.

Mientras, Mustafa Ali enfrentará a Moose en una antesala del anunciado «Hardcore War» de Bound For Glory, donde The System irán contra Order 4. Si no se programan demasiadas interferencias y ardides varios, Ali debería dejarnos un buen combate junto a Moose, en una reivindicación de un gladiador a menudo infravalorado simplemente por estar adscrito a TNA, quien demuestra cada vez que el «bookeo» lo permite su condición de seguro de vida andante.

Y a menos sean la reencarnación de Henry David Thoreau en Walden, ya conocerán el motivo de que, al momento de escribir este previo, la anunciada lucha por el Campeonato Mundial Knockouts entre Ash By Elegance y Masha Slamovich no vaya a disputarse.

Cuando TNA vive su mayor momento de popularidad en la última década, recién detonado un «invasion angle» con WWE NXT y a menos de tres semanas de Bound For Glory, resulta que Slamovich, su luchadora más valiosa, resulta ser una maltratadora confesa; en un caso que no por grave deja de lucir singular bajo el contexto de la violencia doméstica. Tipo de percance «made in TNA», ilustrativo de cómo cada vez que la promotora intenta levantar cabeza, los astros se alinean para ponerla en su sitio. ¿El «midcard»?

► Cartel

(Countdown to Victory Road)

LUCHA A TRES BANDAS: Trey Miguel vs. Zachary Wentz vs. Cedric Alexander

