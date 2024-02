Arn Anderson: «Siempre agradeceré a Cody Rhodes»

Volvemos un momento a All Out 2019 para acordarnos de que fue entonces cuando Arn Anderson hizo su primera aparición en AEW, así como también su presentación como mano derecha de Cody Rhodes. Entonces, el miembro del Salón de la Fama de WWE -hizo su entrada en 2012 como integrante de The Four Horsemen- intercedió en el combate del «American Nightmare» con Shawn Spears para atacar a este con su clásica Spinbuster. Fue la primera de las muchas aventuras que «The Enforcer» y el ahora nuevamente luchador de WWE vivirían juntos en la casa Élite. Una muy recordada es cuando Arn le explicó a Cody (pistola imaginaria en mano) cómo trataría a alguien que pretendiera robarle el auto.

► Arn Anderson de Cody Rhodes

En la actualidad, luchador y entrenador están en compañías distintas y quizá nunca vuelvan a trabajar juntos en televisión, pero Anderson no olvida lo que Rhodes hizo por él. Hablando recientemente en ARN, compartía que gracias a él recuperó la pasión por la lucha libre profesional. También agradece a Tony Khan.

«Con Cody me sacaron del olvido y, durante el tiempo que estuve con él, me permitieron disfrutar nuevamente del negocio cuando estaba completamente quemado por la parte de los bastidores. Nunca me cansé del aspecto de la actuación. Así que él hizo que eso sucediera. Gracias a Tony Khan. Gracias, Cody. Quiero decir, una vez más, me permitieron disfrutar nuevamente del negocio y amar el negocio, que siempre he amado la parte de la lucha libre, simplemente no tanto la política. Simplemente te consume. Así que estaré eternamente agradecido«.

A modo de curiosidad, ya que lo mencionamos antes, destacamos el regreso de Shawn Spears a WWE NXT esta semana.

¿Te gustaría que el tándem Cody Rhodes-Arn Anderson volviera?