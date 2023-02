¿Quién se acuerda de la dura promo de Arn Anderson contra Cody Rhodes en el Dynamite del 29 de septiembre de 2021?

“Cody, deja de hablar. Desde que llegó a nuestras vidas el 7 de julio, Malakai Black nos ha destruido sistemáticamente a cada uno de nosotros. Me usó para llegar a ti, pero es tu lucha. La primera vez, ¿te destruyó por completo y empezaste a quitarte las botas? ¿Qué fue eso? No hablamos de eso. Regresas para la revancha, y justo cuando finalmente lo lastimas, caminas alrededor del ring para ver cómo estoy. Al diablo conmigo, no se trata de mí. Deberías haber terminado esa lucha.

“Hay dos grandes diferencias entre tú y yo, Cody. Si te detienes en un semáforo en rojo y un hombre abre la puerta de un tirón y trata de tomar tu auto, dirías: ‘Está bien, tómalo. No me hagas daño’. ¿Sabes lo que haría? Sacaría la Glock, se la pondría en la frente y derramaría su cerebro por todo el cemento. Soy Arn Anderson, y estaría condenado si voy a entrenar a un perdedor. Ven conmigo, Lee. Al menos tú me escuchas”.

Wow! @TheArnShow holds nothing back with some very strong words for @CodyRhodes. What's going on with the #NightmareFamily? Tune in to @tntdrama NOW to watch #AEWDynamite LIVE! pic.twitter.com/hasf6cHkSs — All Elite Wrestling (@AEW) September 30, 2021

► La promo de Arn Anderson

Hoy nos acordamos de aquella ocasión porque el mismo “Enforcer” estuvo compartiendo cuál fue la reacción en la compañía en AEW Unrestricted:

“Bueno, él (Tony Khan) regresó y esto es lo que dije, dije: ‘Tony, espero que haya estado bien’. Él dijo: ‘No, no, estamos bien, estamos bien’. Hablé con el chico de TNT, y esto es lo que me salvó el trasero, supongo; gracias a Dios, debe haber alguien que realmente estaba en sintonía con el producto o tuvo algún derrame cerebral o alguien que me conociera. Él dijo: ‘¿Sabes qué? Si hubiera sido cualquier otra persona, habría sido una historia diferente pero él es el clásico Arn Anderson’. Él puede salirse con la suya. Así que ese apoyo de quienquiera que haya venido, gracias”.

