Jon Moxley fue anfitrión de un show de REVOLVER

Dentro de las privilegiadas promotoras independientes que han podido gozar de la presencia de Jon Moxley sobre sus rings desde que esto dejó WWE se encuentra The Wrestling Revolver, dirigida por su colega Sami Callihan.

Y la relevancia de sus implicaciones ha ido en consonancia a su estatus dentro de la industria. Véase, in crescendo. Hasta que anoche, apenas 24 horas después de sacudirse de lo lindo contra “Hangman” Page en AEW Dynamite, Moxley tuvo nueva cita allí, titulada, muy oportunamente, A Night At The Moxbury (referencia a la película A Night at the Roxbury).

Celebrada desde el Calumet Center de Dayton (Ohio), Moxley, sin embargo, sólo ejerció de particular anfitrión, sin calzarse las botas. Cosa que sí hicieron otros nombres de AEW como Wheeler Yuta o Evil Uno. Así como de IMPACT! Wrestling y varios habituales de la escena independiente.

► REVOLVER estrena año con Jon Moxley

Para quien no haya visto nunca un evento de REVOLVER, este A Night At The Moxbury supone una buena introducción al producto (disponible vía FITE). He aquí los resultados completos de la velada.

