NXT ha ido cambiando notablemente desde su nacimiento bajo el mando de Triple H. Desde que era un territorio de desarollo más evolucionado que FCW hasta casi convertirse en la tercera marca de la WWE junto a Monday Night Raw y Friday Night SmackDown. Pero la “derrota” en la guerra con All Elite Wrestling cambió todo. Vince McMahon sacó a HHH del control para armar NXT 2.0, un experimento que no terminó de funcionar porque el mismo “Rey de Reyes” acabó con él cuando el mandamás se retiró. Ahora, es una mezcla de la visión de ambos.

