Aquella vez que Vince McMahon provocó la furia de Seth Rollins

Aunque Seth Rollins ama bastante a Vince McMahon, y se mostró muy triste con su retiro de WWE, esto no significa que siempre haya estado de acuerdo con sus decisiones. Y, curiosamente, en la más reciente edición del podcast Edge & Christian’s Pod of Awesomeness, Rollins recordó una vez en que McMahon lo hizo enfurecer.

Todo porque tuvo que volver a grabar un combate contar Kofi Kingston. Esto ocurrió durante las grabaciones del SmackDown que se iba a emitir el 20 de junio de 2014. Estas fueron las declaraciones de El Visionario:

► Cuando Vince McMahon hizo repetir una lucha a Seth Rollins

«¡Vince estaba furioso por eso! ¡Muy enojado! Solamente me dijo: ‘¡Ven aquí!’ Y me gritó y me dijo: ‘Si vas a ser m chico, vas a ser mi chico… pero, ¡eso no es lo que quiero!’ Terminaron haciendo que Kofi y yo tuviéramos que salir de nuevo, y rehacer la lucha.

«Y recuerdo la sensación cuando me dijeron que tenía que hacer eso: Estaba tan enojado y avergonzado, y estaba listo para simplemente irme para mi casa y no repetir el combate. Porque… ¡Nunca en mi vida!

«¡Nunca en mi vida debería haberme pasado esto a mí! Pero, fue una experiencia de aprendizaje que ahora, en retrospectiva, veo y analizo que está bien equivocarse a veces».

Al final, esta fue parte de la versión final de dicho combate que se emitió en SmackDown: