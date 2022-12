Seth Rollins rindió tributo a Brodie Lee durante evento en vivo

Brodie Lee falleció el 26 de diciembre de 2020 de forma repentina a la edad de 41 años debido a una fibrosis pulmonar idiopática cuando era luchador de AEW; sin embargo, su legado traspasó fronteras, considerando que previamente había hecho su carrera en WWE bajo el nombre de Luke Harper, por lo que recibió sentidos homenajes por parte de las estrellas y la directiva de ambas compañías. El ex Campeón TNT era un hombre bien querido y hasta el día de hoy sus ex compañeros, como Bray Wyatt, le rinden tributo.

► Seth Rollins recordó a Brodie Lee en su tierra natal

Brodie Lee era oriundo de Rochester, Nueva York, y WWE llegó allá este fin de semana para un evento en vivo no televisado. Allí, el ex Campeón Universal Seth Rollins aprovechó para realizar un emotivo homenaje a Brodie Lee, honrando a su ex compañero una vez más. Este mensaje fue muy bien recibido por los fans de la ciudad natal del ex Campeón TNT.

«El señor Brodie Lee se había criado aquí. Esta es realmente la primera vez que estoy aquí con un micrófono en la mano, en su ciudad, para hablar sobre cuánto lo extraño y lo amo. Solo quería decir que esta noche era para él. Cada vez que estamos en Rochester, en mi corazón, significa que estamos aquí para él.»

Evidentemente, el mundo y la industria de la lucha libre no se ha olvidado de Brodie Lee y sus ex compañeros aprovechan cualquier ocasión para homenajearlo. El ex Campeón TNT aún sigue en la mente de todos.